«Когда решил пойти на фитнес»: воры украли спортивные костюмы на 10 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 05:44 2019-12-18T05:44:29+03:00

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Трое новосибирцев решили стать бизнесменами. Они ограбили склад на улице Грибоедова в Октябрьском районе. Там хранились спортивные костюмы «Адидас». Помещение сторожил всего лишь один охранник. Мужчины его связали и спокойно погрузили товар в машину. Со склада они вывезли спортивные костюмы на сумму 10 миллионов рублей. Свою добычу они выгрузили на другом складе. Помещение сняли заранее.

Но разбогатеть новосибирцы не успели: их вычислили полицейские. Выяснилось, что мужчины ранее не были судимы. Задержали их по месту проживания.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области при силовой поддержке бойцов спецподразделения Росгвардии установили и задержали троих ранее не судимых жителей Новосибирска в возрасте от 28 до 42 лет, которые подозреваются в совершении грабежа в особо крупном размере, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области. - Главным следственным управлением ГУ МВД России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».

Сейчас задержанные находятся под стражей. Сотрудники правоохранительных органов выясняют: возможно предприимчивые мужчины и ранее совершали преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU