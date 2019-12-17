2019-12-17T23:26:03+03:00
Экономика

Заработал за месяц на 12 «однушек»: сколько получают российские топ-менеджеры

Стоит отметить, что благополучие данных специалистов зависит от прибыли компании
Алена КУЛЕШОВА
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Стало известно, в каких российских компаниях топ-менеджеры зарабатывают больше всего.Стало известно, в каких российских компаниях топ-менеджеры зарабатывают больше всего.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Стало известно, в каких российских компаниях топ-менеджеры зарабатывают больше всего. Стоит отметить, что благополучие данных специалистов зависит от прибыли компании.

Как правило, размер годового денежного вознаграждения членов правления госкорпораций исчисляется миллиардами рублей. При этом, компании как правило направляют не менее 50% чистой прибыли по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на дивиденды, которые распределяются среди владельцев акций или ценных бумаг.

Согласно оценкам эксертов, в 2019 году выплаты руководителям высшего звена из нефтяной отрасли выросли в среднем на 25%. Трейдер-аналитикАкадемии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев связывает это обстоятельство с успешным 2018 годом, когда цены на черное золото взяли отметку $85.

— В большинстве случаев доход руководителей зависит от финансовых показателей компании. Есть и исключения: в последнее время активно обсуждают годовую зарплату Дмитрия Рогозина в 29,5 млн рублей, что в два раза выше, чем у главы NASA. Представители Роскосмоса связывают ситуацию с доступом к гостайне. Возможно, подобная надбавка закладывается в зарплату большинства отечественных руководителей, — цитирует слова Геннадия Николаева издание NEWS.ru .

Стали известны также компании, где работают самые высокооплачиваемые топ-менеджеры России. К примеру, в прошлом году 308 тысяч работников «Роснефти» получили 271 миллиард рублей (в среднем — по 73,3 тыс. рублей в месяц). А вот оплата труда сотрудников «Газпрома» составила 600,8 миллиардов рублей, в среднем на каждого специалиста — по 107,4 тыс. Неплохо получают и менеджеры «Транснефти». Так, 10 членов правления компании в 2018 году получили почти 1,5 миллиард рублей, при расчете на месячное жалование — по 12,3 миллион рублей.

В среднем, ключевой управленец «Сбербанка» в месяц получает 12,04 миллионов рублей. Вознаграждения топ-менеджеров группы ВТБ чуть ниже: за первое полугодие 2019 года они составили 2,2 миллиарда рублей, распределенных между управляющим комитетом группы, руководством глобальных бизнес-линий, правлением Банка ВТБ, а также Наблюдательным советом. Топ-менеджеры во главе с Андреем Костиным в среднем при расчете на месяц получали по 11,1 миллионов рублей.

Как следует из годового отчета ведущих корпораций, среди госкорпораций, наибольший заработок сегодня у главного отечественного оператора электросетей — «Россети». Так, затраты на наем 675 работников за 12 месяцев составили 2,5 миллиарда рублей, что составляет 309 тыс. рублей в месяц для каждого сотрудника ПАО. В прошлом году высокие доходы были и у персонала «Аэрофлота», который направил им 44,3 миллиарда рублей. На каждого из 22,1 тысяч сотрудников пришлось по 167,04 тысяч рублей. В «Русгидро» заработки чуть ниже: в среднем 128,1 тысяч рублей. Еще меньше — в «Транснефти» — 92,2 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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