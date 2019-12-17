«Куда все смотрят?»: пятиклассники устроили опасный дрифт с пьяным водителем за рулем
Вечером 17 декабря сибиряк заметил на парковке около торгового центра «МЕГА» как группа подростков развлекается, цепляясь за задний бампер дрифтующей машины. Причем, по словам мужчины, водитель авто был явно нетрезв, а всем детям можно дать от силы 10-11 лет — возраст учеников пятого класса.
— На парковке около «МЕГИ» какие-то пьяные ребята развлекаются с подростками — на вид не старше пятого класса. Видео снято сегодня, примерно в 22:30. У тех, кто за рулем очень красные глаза. К тому же, алкоголь они распивали прямо сидя в машине, — пишет автор поста в паблике «АСТ-54». — Хочу обратить на это внимание сотрудников ГИБДД и родителей этих детей.
Данную ситуацию не смогли оставить без внимания и пользователи соцсетей. Однако из мнения в комментариях под постом разделились: некоторые уверены, что подобное поведение недопустимо и этих подростков необходимо наказать, а некоторые считают, что эта ситуация на самом деле не так уж и страшна — в детстве многие забавлялись подобным образом:
— Обычная забава для подростков, ничего ужасного. Я тоже в детстве так делал.
— Между прочим, такие забавы могут привести к серьезным травмам.
— Умные дети себя так вести не станут. Куда только родители смотрят?
— А я тут трагедии не вижу. Уже и поразвлекаться детям нельзя, — пишут люди.
Подростки устроили опасный дрифт с пьяным водителем за рулем.
ИСТОЧНИК KP.RU