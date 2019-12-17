2019-12-17T20:13:02+03:00
Общество

«Куда все смотрят?»: пятиклассники устроили опасный дрифт с пьяным водителем за рулем

Рискованная забава подростков попала на видео
Галина СИМОНОВА
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Подростки цеплялись за дрифтующий автомобиль. Фото: Кадр из видеоПодростки цеплялись за дрифтующий автомобиль. Фото: Кадр из видео
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Вечером 17 декабря сибиряк заметил на парковке около торгового центра «МЕГА» как группа подростков развлекается, цепляясь за задний бампер дрифтующей машины. Причем, по словам мужчины, водитель авто был явно нетрезв, а всем детям можно дать от силы 10-11 лет — возраст учеников пятого класса.

— На парковке около «МЕГИ» какие-то пьяные ребята развлекаются с подростками — на вид не старше пятого класса. Видео снято сегодня, примерно в 22:30. У тех, кто за рулем очень красные глаза. К тому же, алкоголь они распивали прямо сидя в машине, — пишет автор поста в паблике «АСТ-54». — Хочу обратить на это внимание сотрудников ГИБДД и родителей этих детей.

Данную ситуацию не смогли оставить без внимания и пользователи соцсетей. Однако из мнения в комментариях под постом разделились: некоторые уверены, что подобное поведение недопустимо и этих подростков необходимо наказать, а некоторые считают, что эта ситуация на самом деле не так уж и страшна — в детстве многие забавлялись подобным образом:

— Обычная забава для подростков, ничего ужасного. Я тоже в детстве так делал.

— Между прочим, такие забавы могут привести к серьезным травмам.

— Умные дети себя так вести не станут. Куда только родители смотрят?

— А я тут трагедии не вижу. Уже и поразвлекаться детям нельзя, — пишут люди.

Подростки устроили опасный дрифт с пьяным водителем за рулем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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