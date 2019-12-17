«Слышны хлопки»: в Новосибирске загорелся склад с газовыми баллонами

СЕГОДНЯ 17:04 2019-12-17T17:04:35+03:00

По словам очевидцев, людей в здании на момент случившегося не было

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Вечером 17 декабря в Новосибирске произошел пожар. Загорелось помещение склада, где располагались газовые баллоны. Однако, по словам местной администрации, никто из людей в результате произошедшего не пострадал.

— В 19:14 поступило сообщение о пожаре на улице Варшавская — там загорелось складское здание ангарного типа. Как утверждает местные сотрудники администрации, в помещении на момент случившегося никто из людей не находился, — сообщают в пресс-службе Главного Управления МЧС по Новосибирской области. — Помимо всего прочего, в данном помещении хранились баллончики с пеной и газовые баллоны, хлопки которых вполне могли услышать люди во время ЧП.

ушили горящее здание по рангу пожара 1 БИС. Фото: ГУ МЧС

На место происшествия выехали пожарные расчеты. Тушили горящее здание по рангу пожара 1 БИС. Причины произошедшего будут установлены специалистами позже.

ИСТОЧНИК KP.RU