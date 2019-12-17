Купели на Крещение-2020 в Новосибирске: где сибиряки смогут окунуться и как туда добраться
Купели на Крещение-2020 в Новосибирске - важная часть любимого многими православного праздники. И новосибирцы, рискующие окунуться в ледяную воду, могут порадоваться: в этом году в городе откроется восьмая купель. Она расположится на озере «Медвежье» в районе улицы Станционной. Кроме того, купель с пляжа «Наутилус» перенесут в микрорайон «Затон» на улицу Заобскую — подальше от места строительства ЛДС и новой станции метро «Спортивная».
Важный момент: мэрия Новосибирска принимает заявки на организацию дополнительных купелей до 20 декабря. По требованиям безопасности, купель не должна быть глубже 1,2 метров, ширина купели должна составлять не более 2 метров, толщина льда должна составлять не менее 25 см.
Большинство новосибирцев приезжают на крещенские купания на личном автомобиле, где можно переодеться и отогреться. Представитель муниципальной аварийно-спасательной службы Алексей Шилов подсказал, что организаторы должны планировать свободный подъезд для авто, выделить места для парковки, а также дать освещение в темное время суток. Кроме того, нужен громкоговоритель для координации участников купаний.
Полный список купелей будет озвучен в январе 2020 года. «КП-Новосибирск» публикует список восьми основных городских купелей.
КОНКРЕТНО
Где сибиряки смогут окунуться?
Важный момент: все городские купели оборудованы палаткой для переодевания и обогрева. На месте будут дежурить спасатели и врачи.
1.«Купель в Затоне»
Адрес: Новосибирск, Ленинский район, ул. Заобская, 97
Как добраться:
Автобус: №16 (остановка «Ателье №6»)
2. Купель на озере «Медвежье».
Адрес: Новосибирск, Ленинский район, ул. Ягодинская, 30/1
Как добраться:
Автобус: № 112 (остановка «Ягодинская»)
Маршрутка: № 10 (остановка «Ягодинская»)
3. Купель на пожарном причале МЧС.
Адрес: Новосибирск, Ленинский район, ул. Яринская, 8
Как добраться:
Троллейбус: №24
Автобус: № 14,35,38,55,64,79,96 (остановка «Мост»)
Маршрутка: № 12,312 (остановка «Ягодинская»)
4. Купель на Юго-Западном жилмассиве
Адрес: Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, 113
Как добраться:
Трамвай: №15,16,18 79 (остановка «Школа №174»)
Автобус: № 9, 29, 41, 79 (остановка «Школа №174»)
5. Купель на озере «Спартак»
Адрес: Новосибирск, Калининский район, ул. Красных Зорь,3а
Как добраться:
Автобус: № 13,18,28,32,34,39,46,64,97,254 (остановка «Поликлиника»)
Маршрутка: № 8,9,24,34,51,87 (остановка «Поликлиника»)
6.Купель у Бугринского моста
Адрес: Новосибирск, Октябрьский район, ул. Владимира Заровного, 40
Как добраться:
Автобус: № 8,9, 13, 21, 31,36,54,68 (остановка «Днепрогэсовская»)
Маршрутка: № 1,6, 11, 14, 21, 23, 35, 91(остановка «Днепрогэсовская»)
7.Купель у Бугринского моста
Адрес: Новосибирск, Октябрьский район, ул. Владимира Заровного, 40
Как добраться:
Автобус: № 8,9, 13, 21, 31,36,54,68 (остановка «Днепрогэсовская»)
Маршрутка: № 1,6, 11, 14, 21, 23, 35, 91(остановка «Днепрогэсовская»)
8. Купель на озере «Жемчужина Сибири»
Адрес: Новосибирск, Заельцовский район, ул. Охотская, 84
Как добраться:
Автобус: № 15,32,53,105,110,130а,153 (остановка «Хованская»)
Маршрутка: № 9,25, 53, 353а (остановка «Хованская»)
Крещение–2019: новосибирцы выстроились в очередь к купели.Даба ДАБАЕВ
ИСТОЧНИК KP.RU