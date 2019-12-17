Купели на Крещение-2020 в Новосибирске: где сибиряки смогут окунуться и как туда добраться

СЕГОДНЯ 15:47 2019-12-17T15:53:01+03:00

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Купели на Крещение-2020 в Новосибирске - важная часть любимого многими православного праздники. И новосибирцы, рискующие окунуться в ледяную воду, могут порадоваться: в этом году в городе откроется восьмая купель. Она расположится на озере «Медвежье» в районе улицы Станционной. Кроме того, купель с пляжа «Наутилус» перенесут в микрорайон «Затон» на улицу Заобскую — подальше от места строительства ЛДС и новой станции метро «Спортивная».

Важный момент: мэрия Новосибирска принимает заявки на организацию дополнительных купелей до 20 декабря. По требованиям безопасности, купель не должна быть глубже 1,2 метров, ширина купели должна составлять не более 2 метров, толщина льда должна составлять не менее 25 см.

Большинство новосибирцев приезжают на крещенские купания на личном автомобиле, где можно переодеться и отогреться. Представитель муниципальной аварийно-спасательной службы Алексей Шилов подсказал, что организаторы должны планировать свободный подъезд для авто, выделить места для парковки, а также дать освещение в темное время суток. Кроме того, нужен громкоговоритель для координации участников купаний.

Полный список купелей будет озвучен в январе 2020 года. «КП-Новосибирск» публикует список восьми основных городских купелей.

КОНКРЕТНО

Где сибиряки смогут окунуться?

Важный момент: все городские купели оборудованы палаткой для переодевания и обогрева. На месте будут дежурить спасатели и врачи.

1.«Купель в Затоне»

Адрес: Новосибирск, Ленинский район, ул. Заобская, 97

Как добраться:

Автобус: №16 (остановка «Ателье №6»)

2. Купель на озере «Медвежье».

Адрес: Новосибирск, Ленинский район, ул. Ягодинская, 30/1

Как добраться:

Автобус: № 112 (остановка «Ягодинская»)

Маршрутка: № 10 (остановка «Ягодинская»)

3. Купель на пожарном причале МЧС.

Адрес: Новосибирск, Ленинский район, ул. Яринская, 8

Как добраться:

Троллейбус: №24

Автобус: № 14,35,38,55,64,79,96 (остановка «Мост»)

Маршрутка: № 12,312 (остановка «Ягодинская»)

4. Купель на Юго-Западном жилмассиве

Адрес: Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, 113

Как добраться:

Трамвай: №15,16,18 79 (остановка «Школа №174»)

Автобус: № 9, 29, 41, 79 (остановка «Школа №174»)

5. Купель на озере «Спартак»

Адрес: Новосибирск, Калининский район, ул. Красных Зорь,3а

Как добраться:

Автобус: № 13,18,28,32,34,39,46,64,97,254 (остановка «Поликлиника»)

Маршрутка: № 8,9,24,34,51,87 (остановка «Поликлиника»)

6.Купель у Бугринского моста

Адрес: Новосибирск, Октябрьский район, ул. Владимира Заровного, 40

Как добраться:

Автобус: № 8,9, 13, 21, 31,36,54,68 (остановка «Днепрогэсовская»)

Маршрутка: № 1,6, 11, 14, 21, 23, 35, 91(остановка «Днепрогэсовская»)

7.Купель у Бугринского моста

Адрес: Новосибирск, Октябрьский район, ул. Владимира Заровного, 40

Как добраться:

Автобус: № 8,9, 13, 21, 31,36,54,68 (остановка «Днепрогэсовская»)

Маршрутка: № 1,6, 11, 14, 21, 23, 35, 91(остановка «Днепрогэсовская»)

8. Купель на озере «Жемчужина Сибири»

Адрес: Новосибирск, Заельцовский район, ул. Охотская, 84

Как добраться:

Автобус: № 15,32,53,105,110,130а,153 (остановка «Хованская»)

Маршрутка: № 9,25, 53, 353а (остановка «Хованская»)

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/687185" frameborder="0"></iframe> Крещение–2019: новосибирцы выстроились в очередь к купели.Даба ДАБАЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU