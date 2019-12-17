2019-12-17T06:51:53+03:00
Общество

«Страшно даже смотреть»: фотосессия маленькой девочки с медведем взбудоражила интернет

Сибиряки уверены, что на такое решится не каждый
Ульяна ДЖАНКОВА
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Снимки девочки с мишкой взбудоражили соцсети. Фото: Юлия КвиткинаСнимки девочки с мишкой взбудоражили соцсети. Фото: Юлия Квиткина
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Новосибирский фотограф Юлия Квиткина делает необычные снимки. От них в крови зашкаливает уровень адреналина. Любителям экзотики девушка предлагает сняться в обнимку с настоящим бурым мишкой по имени Арчи.

Накануне в смелой фотосессии поучаствовала девочка Алиса. Белокурый ребенок в красивой красной накидке и кокошнике на фоне бурого мишки и снега смотрится колоритно. В руках зверь держал настоящего петуха. Кстати, перед тем, как отдать дочку в лапы дикого зверя, мама сама снялась вместе с медведем. Убедившись, что мишка ручной, у нее возникла идея провести фотосет для Алисы. Судя по снимкам, девочка не испугалась колоритного мишку. А вот пользователи соцсетей признались, что им страшно даже смотреть на такое.

Люди готовы из других городов прилететь в Новосибирск ради такой необычной фотосессии. Фото: Юлия Квиткина

Люди готовы из других городов прилететь в Новосибирск ради такой необычной фотосессии. Фото: Юлия Квиткина

— С ума сойти! Я бы не рискнула!

— А страховка входит в стоимость?

Многие признались, что даже на фото страшно смотреть. Фото: Юлия Квиткина

Многие признались, что даже на фото страшно смотреть. Фото: Юлия Квиткина

Кто-то признался, что готов приехать в Новосибирск из другого города ради такой фотосессии, но нашлись и ярые противники участия диких животных в съемках.

Кстати, сняться с мишкой удовольствие не только опасное, но еще и дорогое. Только аренда с красавцем Арчи стоит 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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