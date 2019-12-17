Новогодний подарок: новосибирцам продали рыбу с червями

СЕГОДНЯ 04:25 2019-12-17T04:25:53+03:00

Они просят всех покупателей быть внимательными

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Покупка рыбы в специализированном киоске обернулась для новосибирцев неприятным сюрпризом — вместе с рыбкой им продали червей. Фотографии неудачной покупки были анонимно опубликованы в группе «Ревизорро Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Несмотря на неприятный бонус к купленному товару, новосибирские любители морепродуктов не унывают и поздравляют всех с наступающим праздником.

— Решили купить рыбки в рыбном ларьке, и вот какие там ребята живут! Знаю, что раз на раз не приходится, но в преддверии новогодних праздников будьте внимательны при покупке данного продукта! С наступающим! — пишет в комментарии анонимный покупатель.

Пользователи социальных сетей больше волнует не скорый Новый год, а наличие живности в продуктах питания.

— Вроде красная рыба, откуда в ней черви? — задается вопросом один из комментаторов.

ИСТОЧНИК KP.RU