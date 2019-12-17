2019-12-17T04:25:53+03:00
Общество

Новогодний подарок: новосибирцам продали рыбу с червями

Они просят всех покупателей быть внимательными
Владимир ПТАШНИК
Поделиться:
Фото новогоднего «бонуса». Фото: «Ревизорро Новосибирск».Фото новогоднего «бонуса». Фото: «Ревизорро Новосибирск».
Изменить размер текста:

Покупка рыбы в специализированном киоске обернулась для новосибирцев неприятным сюрпризом — вместе с рыбкой им продали червей. Фотографии неудачной покупки были анонимно опубликованы в группе «Ревизорро Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Несмотря на неприятный бонус к купленному товару, новосибирские любители морепродуктов не унывают и поздравляют всех с наступающим праздником.

— Решили купить рыбки в рыбном ларьке, и вот какие там ребята живут! Знаю, что раз на раз не приходится, но в преддверии новогодних праздников будьте внимательны при покупке данного продукта! С наступающим! — пишет в комментарии анонимный покупатель.

Пользователи социальных сетей больше волнует не скорый Новый год, а наличие живности в продуктах питания.

— Вроде красная рыба, откуда в ней черви? — задается вопросом один из комментаторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новогодний подарок: новосибирцам продали рыбу с червями
«Ручной, не укусит»: в Новосибирске пропал домашний лис
«Ваня говорит спасибо»: на лечение собаки деревенского мальчика собрали 10 тысяч рублей
Мерзнем, а по стенам течет вода: сибиряки остались без отопления и винят во всем неисправную теплотрассу
Сибирячка оказалась в больнице с переломом из-за скользкого тротуара
Фирма, которой запретили стройку в центре Новосибирска, требует с мэрии 33,5 миллиона рублей
«Не в чем пойти на Новый год»: для сельского мальчика собирают теплые вещи
Глухие артисты споют жестами на концерте в Новосибирске
«Дети в школу там ходят»: медведи, которых выгуливают рядом с домами, перепугали сибиряков
Гол в мое сердце: только посмотрите, как похожи хоккеисты и эти песики
«Бил ногами в стенку самолета»: авиадебошира, который пытался пообщаться с пилотом, привязали к креслу
В Новосибирске подростки в балаклавах устроили дебош в жилом комплексе
Автобус сбил девочку на пешеходном переходе
Новосибирские депутаты требуют запретить продажу снюсов детям
Пропавшего новосибирца нашли в Забайкальском крае без головы
Появилось видео с педофилом, преследовавшим двух маленьких девочек в Новосибирске
Водителя, выбросившего полицейского на кладбище, арестовали на 15 суток
Отомстил за аварию: новосибирец проткнул колеса УАЗу, который в него врезался
Поиски пропавшего новосибирца в черном пуховике закончились трагедией