Сибирячка оказалась в больнице с переломом из-за скользкого тротуара

СЕГОДНЯ 18:28 2019-12-16T18:28:49+03:00

По словам местных жителей, пешеходную зону на Богдана Хмельницкого действительно не очень хорошо убирают

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Новосибирцы пожаловались на плохую уборку снега в районе улицы Богдана Хмельницкого. По словам людей, из-за скользкого тротуара в этой местности не так давно серьезно пострадала женщина.

— На фото тротуар возле бывшего Клуба Отдых на улице Богдана Хмельницкого, 19. В минувший четверг там женщина поскользнулась на льду и угодила в больницу с довольно непростым переломом. Возможно, ей теперь потребуется операция, — пишет автор поста в паблике Вконтакте «Защитим Богданку». — К сожалению, из-за боли и шока она не смогла поступить так, как рекомендует Роспотребнадзор для того, чтобы получить положенную по закону компенсацию за вред, причиненный здоровью вследствие ненадлежащей уборки организацией, отвечающей за эту территорию.

Женщина, упавшая на скользком тротуаре, получила серьезный перелом. Фото:«Защитим Богданку»

В комментариях под постом многие пользователи соцсетей согласились с автором, подтвердив что в Калининском районе действительно не очень хорошо убирают снег и лед с тротуаров:

— Уже вторую неделю Богдана Хмельницкого совсем не убирается в зоне для пешеходов.

— Сегодня утром видела там трактор, но убирает он как-то поверхностно.

— Чтобы подойти к остановке в той местности, приходить перелезать через горки снега, — пишут люди.

ИСТОЧНИК KP.RU