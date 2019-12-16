Водителя, выбросившего полицейского на кладбище, арестовали на 15 суток

СЕГОДНЯ 10:28 2019-12-16T12:13:00+03:00

В момент ДТП он управлял авто без прав

Изменить размер текста: A A

Полицейские показали видео, на котором 29-летний житель поселка Чик признается, что сбил человека на своей машине Chery Indis.

Водителя, сбившего полицейского, арестовали на 15 суток. Как сообщили, в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, мужчина управлял авто, будучи лишенным прав.

— В ночь на 14 декабря в полицию поступило сообщение о том, что в больницу города Оби доставлен мужчина с тяжелыми травмами. Как установили полицейские, пешеход был сбит 13 декабря около 21.10 в поселке Чик Коченевского района. После чего водитель вместо того, чтобы вызвать скорую еще живому человеку, он отвез его на кладбище и там выбросил. Мужчину нашли прохожие, гулявшие с собакой. На месте происшествия были изъяты осколки бампера автомобиля предполагаемого виновника ДТП, а также обувь и шапка потерпевшего, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В отношении задержанного возбуждено еще и уголовное дело по ч.2 ст. 264 УК РФ, проводится расследование. Наказание по этой статье водитель еще получит.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/749908" frameborder="0"></iframe> В Новосибирской области показали водителя и машину, которые сбили полицейского.

ИСТОЧНИК KP.RU