Водителя, выбросившего полицейского на кладбище, арестовали на 15 суток
Полицейские показали видео, на котором 29-летний житель поселка Чик признается, что сбил человека на своей машине Chery Indis.
Водителя, сбившего полицейского, арестовали на 15 суток. Как сообщили, в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, мужчина управлял авто, будучи лишенным прав.
— В ночь на 14 декабря в полицию поступило сообщение о том, что в больницу города Оби доставлен мужчина с тяжелыми травмами. Как установили полицейские, пешеход был сбит 13 декабря около 21.10 в поселке Чик Коченевского района. После чего водитель вместо того, чтобы вызвать скорую еще живому человеку, он отвез его на кладбище и там выбросил. Мужчину нашли прохожие, гулявшие с собакой. На месте происшествия были изъяты осколки бампера автомобиля предполагаемого виновника ДТП, а также обувь и шапка потерпевшего, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В отношении задержанного возбуждено еще и уголовное дело по ч.2 ст. 264 УК РФ, проводится расследование. Наказание по этой статье водитель еще получит.
В Новосибирской области показали водителя и машину, которые сбили полицейского.
ИСТОЧНИК KP.RU