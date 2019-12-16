2019-12-16T09:41:31+03:00
Общество

Отомстил за аварию: новосибирец проткнул колеса УАЗу, который в него врезался

Автомобилист утверждает, что водитель внедорожника скрылся с места аварии
Ульяна ДЖАНКОВА
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Водитель иномарке изрезал колеса УАЗу за то, что скрылся с места аварии. Фото: стоп-кадрВодитель иномарке изрезал колеса УАЗу за то, что скрылся с места аварии. Фото: стоп-кадр
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Новосибирские водители стали свидетелем неадекватного поступка владельца «Мерседеса» на улице Большевистской. Конфликт двух автомобилистов зафиксировал видеорегистратор. Ролик опубликован в группе «Инцидент Новосибирск». На кадрах видно, как «Мерседес» сначала пытается объехать УАЗ, но безуспешно. Когда машины встали в «пробку» автомобилист вышел из машины и порезал колеса внедорожнику. Когда пост был опубликован, объявился водитель иномарки и объяснил, почему он так сделал.

— Незадолго до инцидента на дороге, свидетелями которого стали многие новосибирские автомобилисты, УАЗа совершил столкновение с «Мерседесом» и скрылся с места ДТП, — сообщили в группе паблика.

Также водитель иномарки уточнил, что порезал он не все колеса иномарки, а только два.

Водитель "Мерседеса" показал на фото повреждения своего авто. Фото: стоп-кадр

Водитель "Мерседеса" показал на фото повреждения своего авто. Фото: стоп-кадр

— Изолировать от общества таких надо, — написали в комментариях подписчики паблика. — А УАЗу так легко колеса проткнуть?

— УАЗ на эвакуаторе уехал, — сообщили очевидцы.

— Зато у УАЗа будут новые колеса.

Водитель "Мерседеса" отомстил за УАЗу за то, что уехал с места ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Отомстил за аварию: новосибирец проткнул колеса УАЗу, который в него врезался
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