«Туда лучше не соваться»: в Новосибирске из-за порыва трубы затопило одну из городских магистралей
В Новосибирске в разгар зимы случился потоп. Автомобилисты сообщают, что на улице Селезнева прорвало трубу. Под водой оказалась дорога по улице Фрунзе. Водители сняли на видео потоп и опубликовали в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
— Сейчас на Фрунзе в сторону Ипподромской затоплены все полосы, — сообщили подписчики.
На кадрах видно, что вода полностью скрыла под собой несколько полос дороги. Водители стараются медленно пробираться сквозь воду.
Происшествие активно обсуждают подписчики паблика.
— Видимо, вопрос с катком решен, — прокомментировали новосибирцы. — Как зима так трубы рвать начинает. Порыв за порывом, что это такое!
— Все трубы менять нужно, им сколько лет уже.
— Да уж, вот это ситуация.
— Сейчас туда лучше не соваться: каток знатный будет.
— Как теперь домой-то ехать?
Водители советуют лучше объехать затопленный участок дороги.
В Новосибирске затопило одну из городских магистралей.
ИСТОЧНИК KP.RU