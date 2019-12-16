«Туда лучше не соваться»: в Новосибирске из-за порыва трубы затопило одну из городских магистралей

СЕГОДНЯ 07:57 2019-12-16T07:57:16+03:00

В Новосибирске затопило одну из городских магистралей. Фото: стоп-кадр

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В Новосибирске в разгар зимы случился потоп. Автомобилисты сообщают, что на улице Селезнева прорвало трубу. Под водой оказалась дорога по улице Фрунзе. Водители сняли на видео потоп и опубликовали в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

— Сейчас на Фрунзе в сторону Ипподромской затоплены все полосы, — сообщили подписчики.

На кадрах видно, что вода полностью скрыла под собой несколько полос дороги. Водители стараются медленно пробираться сквозь воду.

Происшествие активно обсуждают подписчики паблика.

— Видимо, вопрос с катком решен, — прокомментировали новосибирцы. — Как зима так трубы рвать начинает. Порыв за порывом, что это такое!

— Все трубы менять нужно, им сколько лет уже.

— Да уж, вот это ситуация.

— Сейчас туда лучше не соваться: каток знатный будет.

— Как теперь домой-то ехать?

Водители советуют лучше объехать затопленный участок дороги.

В Новосибирске затопило одну из городских магистралей.

ИСТОЧНИК KP.RU