2019-12-16T06:32:31+03:00
Общество

«Открыл дверь, а там он, хвостом весело виляет »: пожарные спасли потерявшегося хаски

Буквально за пару часов пожарные нашли его хозяев
Ульяна ДЖАНКОВА
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Веселого пса вернули хозяевам.Веселого пса вернули хозяевам.
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Утро понедельника, 16 декабря, у спасателей пожарной части №7, что на улице улице Эйхе, 9 в Первомайском районе, началось не с экстренного вызова, а улыбки. К спасателям прибился породистый пес. Он очень похож был на хаски.

-Утром, часов в 09.00, я открыл дверь, а он перед дверями прыгает и радуется чему-то, хвостом весело виляет, забавный. Видно было, что пес домашний, породистый, похож на хаски и от ошейника был след у него, — рассказал КП-Новосибирск пожарный Олег.

Недолго думаю, пожарные пса приютили и начали искать его хозяев. Для начала потеряшку сфотографировали, потом написали пост о своем пушистом госте и опубликовали его в группе «Подслушано Первомайка».

— На улице Эйхе бегает пес, временно в пожарной части. Он, видимо домашний, может, кто знает его хозяев? — написали сотрудники.

Прошел час, и хозяева нашлись. Оказывается молодой да резвый пес попросту убежал с прогулки. Пожарные шутят, что они же оперативная служба, потому и хозяев собачки быстро нашли. Возможно, это не последний раз, когда добрый пес заглядывает к спасателям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Открыл дверь, а там он, хвостом весело виляет »: пожарные спасли потерявшегося хаски
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