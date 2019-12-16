«Открыл дверь, а там он, хвостом весело виляет »: пожарные спасли потерявшегося хаски
Утро понедельника, 16 декабря, у спасателей пожарной части №7, что на улице улице Эйхе, 9 в Первомайском районе, началось не с экстренного вызова, а улыбки. К спасателям прибился породистый пес. Он очень похож был на хаски.
-Утром, часов в 09.00, я открыл дверь, а он перед дверями прыгает и радуется чему-то, хвостом весело виляет, забавный. Видно было, что пес домашний, породистый, похож на хаски и от ошейника был след у него, — рассказал КП-Новосибирск пожарный Олег.
Недолго думаю, пожарные пса приютили и начали искать его хозяев. Для начала потеряшку сфотографировали, потом написали пост о своем пушистом госте и опубликовали его в группе «Подслушано Первомайка».
— На улице Эйхе бегает пес, временно в пожарной части. Он, видимо домашний, может, кто знает его хозяев? — написали сотрудники.
Прошел час, и хозяева нашлись. Оказывается молодой да резвый пес попросту убежал с прогулки. Пожарные шутят, что они же оперативная служба, потому и хозяев собачки быстро нашли. Возможно, это не последний раз, когда добрый пес заглядывает к спасателям.
ИСТОЧНИК KP.RU