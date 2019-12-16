2019-12-16T05:48:07+03:00
Общество

Он сам попросил: сибиряк убил обидчика одним ударом в голову

Погибший парень хотел решить давний конфликт и предложил дать ему по лицу
Ульяна ДЖАНКОВА
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Сибиряк отправился за решетку на 8 лет за один удар кулаком, который убил его обидчика.Сибиряк отправился за решетку на 8 лет за один удар кулаком, который убил его обидчика.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Сузунском районе суд приговорил 18-летнего парня к восьми годам колонии строго режима. А дело было так. Парень вечером шел мимо Дома культуры, что в селе Шайдурово, там была дискотека: ребята праздновали выпускной.

Вдруг к сибиряку подошел знакомый. Он решил извиниться перед парнем за давний конфликт и драку, а в качестве примирения предложил ударить его по лицу и больше друг на друга не таить зла. Он убрал свои руки за спину и подставил лицо. Парень один раз ударил в голову своего обидчика. Но видимо не рассчитал удар или неудачно попал. Молодой человек упал и больше в сознание не приходил.

— В результате преступных действий потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью, повлекший по неосторожности его смерть на месте происшествия. В судебном заседании парень вину признал частично. Суд приговорил его к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Новосибирский областной суд оставил приговор без изменения, а апелляционные жалобы адвоката и осужденного без удовлетворения, — сообщили в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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