2019-12-16T04:47:43+03:00
Общество

«Нога опухла раз в десять и стала короче»: девочка упала вместе с папой на лестнице в больнице и оказалась в реанимации

Мужчина поскользнулся на обледенелых ступеньках, в это время малышка была у него на руках
Ульяна ДЖАНКОВА
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Маленькой девочке придется встретить Новый год в больнице, а еще долго лечиться. Фото: Нина НечунаеваМаленькой девочке придется встретить Новый год в больнице, а еще долго лечиться. Фото: Нина Нечунаева
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В Искитиме в воскресенье, 15 декабря, полуторагодовалая малышка Машенька оказалась в реанимации. Девочка была у папы на руках, когда они вместе выходили из больницы. Вдруг мужчина поскользнулся и полетел вниз вместе с ребенком. Потом он объяснит, что нога соскользнула со ступеньки, так как ее край был отделан металлической плашкой: на морозе она заледенела, и лестница превратилась в настоящую угрозу для жизни и здоровья пациентов. Мама вышла из больницы чуть позже. Она не видела, как их папа вместе с малышкой упал.

— Я ее на руки взяла, она плачет и говорит «Мама, вава». Мы на ноги ее попытались поставить, она начала подгибать ногу, мы сразу же зашли в травмпункт, раздели ее. Я до последнего думала, что она ушиблась сильно. Раздела, осмотрела руки и верхнюю часть туловища — все было целое. Уже в кабинете врача, я начала снимать колготочки, и увидела, что левая нога опухла раз в десять и стала короче. Далее мне стало плохо, ребенка поместили на каталку в неподвижное состояние, и повезли на рентген. Уже после рентгена сказали диагноз и экстренно отправили в реанимацию, так как у ребенка был посттравматический шок, — рассказала КП-Новосибирск мама пострадавшей малышки.

С этой лестницы папа с маленькой девочкой на руках летел вниз. Фото: Нина Нечунаева

С этой лестницы папа с маленькой девочкой на руках летел вниз. Фото: Нина Нечунаева

У малышки диагностировали перелом шейки бедра.

Сейчас родители разыскивают свидетелей произошедшего. Семья намерена подать в суд на больницу, ведь ребенку теперь нужно дорогостоящее лечение, по словам врачей, малышке грозит инвалидность.

Нина Нечунаева просит откликнуться тех, кто видел, как 15 декабря в промежутке с 15:00 до 16:30 в травмпункте Искитима мужчина с ребенком на руках упал с лестницы. Возможно, у водителей, чьи машины находились рядом, писал видеорегистратор. Обращаться по телефону редакции 8 — 923 — 145 — 11 — 03

Подробнее читайте на сайте КП-Новосибирск в ближайшее время.

В Новосибирской области девочка попала в реанимацию после того, как с папой упала с лестницы в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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