«От нее глаза уже болят»: новосибирцы пожаловались на яркие экраны с рекламой

СЕГОДНЯ 02:59 2019-12-16T02:59:17+03:00

Яркий рекламный экран мешает автомобилистам и жителям в домах рядом. Фото: стоп-кадр

Объявления слепят автомобилистов и не дают спать жителям рядом стоящих домов

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Сотни новосибирцев пожаловались в соцсетях на чересчур яркий рекламный экран на спуске с Октябрьского моста на левый берег. Конструкция размещена на верхних этажах дома №57 на проспекте Карла Маркса. Огромное объявление с быстроменяющимися картинками по вечерам слепит автомобилистов, а ночью не дает спать жителям в домах рядом. Видео происходящего опубликовано в аккаунте новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в Инстаграме.

— Пока развитые мегаполисы отказываются от массивной наружной рекламы, в Новосибирске на съезде с Октябрьского моста устанавливается выжигающий глаза экран. Яркость панели настолько большая, что помимо освещения всей площади Лыщинского, свет мешает и жителям ближайших домов, говорится в посте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/749873" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске яркий рекламный экран слепит автомобилистов.

В комментариях новосибирцы жалуются на то, что подобные экраны в городе повсюду.

— Вечером слепит ужасно! На площади Ленина тоже самое. Только экран раза в три больше. Очень бьет по глазам, когда стоишь на светофоре от театра «Глобус» к площади Ленина. Есть же допустимые нормы освещения рекламных щитов и вывесок, если тем более так светит в окна, может быть, есть смысл сообщить арендодателю, написали в комментариях подписчики паблика.

— Как ехать на Дмитровский мост такой же стоит.

— Как спать? Я бы за такое, штрафовала

— Такой-же «вырвиглаз» установили на перекрестке Фрунзе и Кошурникова. Бесит эта «фара» супердальнего света.

— Весь город в рекламе! Просто отвратно. Зато во дворах темень такая, что страшно ходить.

Жесть! Бедные люди, в чьи окна светит этот ужас!

— На перекрестке Бориса Богаткова и Кошурникова такой же стоит, прям у самой дороги, утром вспышки света иногда такие, что дорогу перестаешь видеть, так ослепляет.

— Сегодня ехал по мосту , очень сильно слепит, как раз развязка начинается и яркий свет в глаза, я даже солнцезащитный козырек опустил

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/749874" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске яркий рекламный щит мешает жителям в домах рядом спать.

ИСТОЧНИК KP.RU