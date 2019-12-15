В Новосибирске росгвардейцы помогли откопать из снега авто танцовщицы на пилоне

СЕГОДНЯ 17:32 2019-12-15T18:46:13+03:00

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Жительница Заельцовского района Новосибирска столкнулась со сложной ситуацией. Выйдя из дома, она обнаружила свое авто в снежном плену. Девушке ничего не оставалось делать, как взять лопату и попытаться откапать свою машину. В этом время мимо ехали сотрудники вневедомственной охраны. Они решили помочь сибирячке.

Радости девушки не было предела, она опубликовала пост в соцести со словами благодарности своим спасителям. Чтобы все знали героев в лицо, сибирячка прикрепила к посту фото росгвардейцев. Снимки опубликованы в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

— Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Заельцовского района, увидев как бедная девушка пытается откопать с помощью лопаты свою застрявшую в снегу машину, помогли вытащить автомобиль, не пожалев сил и времени. Спасибо им огромное! — говорится в паблике.

А вот подписчики паблика к поступку сотрудников вневедомственной охраны отнеслись с юмором.

— Была бы бабка — проехали мимо! — написали новосибирцы в комментариях.

— Зря вы так, ребята — молодцы, помогли девушке, мне на днях сотрудники полиции помогли, я также застряла на машине, на дорогах — «каша», очень приятно, что у нас есть такие полицейские.

— Замуж ей надо. Тогда каждый при деле будет: муж — откапывать машину, полиция — дежурить.

ИСТОЧНИК KP.RU