2019-12-15T16:48:55+03:00
Общество

Зря шапку испортил: пенсионерка дала отпор грабителю в шерстяной маске и с ножом

Мужчине пришлось спасаться бегством
Ульяна ДЖАНКОВА
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Пенсионерка дала отпор грабителю с ножом.Пенсионерка дала отпор грабителю с ножом.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В ночь на 13 декабря в селе Морозово Искитимского района грабитель в маске залез в дом к 64-летней женщине. Пенсионерка была одна. Дверь она закрыла только на крючок, который злоумышленник без труда поддел лезвием через щель. После того, как мужчина попал внутрь дома, он угрожал пожилой женщине ножом и требовал отдать ему все деньги. Но пенсионерка не растерялась и дала отпор. Мужчине пришлось бежать.

— К совершению преступления причастен 33-летний ранее не судимый житель Бердска. Мужчина был задержан и доставлен в полицию. У него изъяты нож, а также одежда, в которой он находился в момент совершения преступления, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Как выяснили оперативники, мужчина заранее приготовился к нападению, изготовил из вязаной шапки маску: сделал в ней прорези для глаз и вооружился ножом.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище». Сейчас мужчина находится под стражей. Ему грозит срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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