2019-12-15T12:54:12+03:00
Общество

«Он же людей везет»: новосибирцев возмутил водитель автобуса, который рулил ногами

Необычный способ управления общественным транспортом заметили автомобилисты, они сняли это на видео
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Водитель автобуса №39 управлял им ногами. Фото: стоп-кадрВодитель автобуса №39 управлял им ногами. Фото: стоп-кадр
Изменить размер текста:

Новосибирцы заметили необычный автобус №39. Водитель им управлял не руками, а ногами. Он заметил, что его снимают на видео, но это нисколько не смутило шофера: он продолжил управлять автобусом ногами. Кадры опубликованы в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». На ролике видно, что внутри салона находятся пассажиры.

— Вот у нас какой водитель общественного транспорта. Рулит ногами, людей вот так везет, — комментирует голос за кадром. — Видимо, он ас.

Но среди подписчиков паблика нашлись те, кто встал на сторону водителя автобуса.

— Да человек по 16-18 часов за рулем, везет такое количество людей ,все-таки не ученик за рулем, он профессионал в своей работе, попробуй-ка столько часов отсидеть, — написали люди в комментариях под постом. Ну, едет он 10 километров в ч. Ничего страшного в этом не вижу

Но такую позицию поддержали не все.

Очевидцы сняли это на видео, но водитель автобуса продолжил рулить ногами. Фото: стоп-кадр.

Очевидцы сняли это на видео, но водитель автобуса продолжил рулить ногами. Фото: стоп-кадр.

— Страшно представить, чем он тормозит и на газ давит. А вы сами бы к нему в автобус сели? Не ясно чем думает водитель.

— Кто ж его заставляет столько работать, пусть на завод идет: там восьмичасовая смена с перерывами на обед и перекурами, оттрубил и домой.

— Мне кажется, у него не все в порядке с головой!

В Новосибирске водитель автобуса управлял им ногами.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ваня плакал от счастья»: вся страна скинулась на лечение собаки деревенского мальчика
Сбивший полицейского водитель мог не заметить его из-за плохого освещения на улице
«Он же людей везет»: новосибирцев возмутил водитель автобуса, который рулил ногами
«Что за родители такие?»: сибирячку возмутило, что пятилетки одни лазили по мусоровозу
«Там асфальт провалился»: из-за опасной ямы на Октябрьском мосту чуть не погиб пешеход
«Это невероятно!»: видео с безлапой кошкой, бегающей на протезах, растрогало соцсети
«Сам виноват»: новосибирец на легковушке влетел в разворачивающийся троллейбус
«Какой он молодец!»: соцсети рассмешил медведь, убирающий снег на площади Ленина
«Пса оттаскивали с дороги волоком»: собака всю ночь ждала хозяина, погибшего в ДТП
«Парня сбили насмерть, тело подбросили на кладбище»: мы выяснили, что в Чике произошло на самом деле
Новогодний урожай: в сибирском ботсаду собрали 10 килограммов редких мандаринов и лимонов
Подарки на Новый год 2020: астролог рассказала, какие презенты понравятся Крысе