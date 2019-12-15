«Он же людей везет»: новосибирцев возмутил водитель автобуса, который рулил ногами

СЕГОДНЯ 12:54 2019-12-15T12:54:12+03:00

Необычный способ управления общественным транспортом заметили автомобилисты, они сняли это на видео

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Новосибирцы заметили необычный автобус №39. Водитель им управлял не руками, а ногами. Он заметил, что его снимают на видео, но это нисколько не смутило шофера: он продолжил управлять автобусом ногами. Кадры опубликованы в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». На ролике видно, что внутри салона находятся пассажиры.

— Вот у нас какой водитель общественного транспорта. Рулит ногами, людей вот так везет, — комментирует голос за кадром. — Видимо, он ас.

Но среди подписчиков паблика нашлись те, кто встал на сторону водителя автобуса.

— Да человек по 16-18 часов за рулем, везет такое количество людей ,все-таки не ученик за рулем, он профессионал в своей работе, попробуй-ка столько часов отсидеть, — написали люди в комментариях под постом. Ну, едет он 10 километров в ч. Ничего страшного в этом не вижу

Но такую позицию поддержали не все.

Очевидцы сняли это на видео, но водитель автобуса продолжил рулить ногами. Фото: стоп-кадр.

— Страшно представить, чем он тормозит и на газ давит. А вы сами бы к нему в автобус сели? Не ясно чем думает водитель.

— Кто ж его заставляет столько работать, пусть на завод идет: там восьмичасовая смена с перерывами на обед и перекурами, оттрубил и домой.

— Мне кажется, у него не все в порядке с головой!

В Новосибирске водитель автобуса управлял им ногами.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU