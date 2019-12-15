«Что за родители такие?»: сибирячку возмутило, что пятилетки одни лазили по мусоровозу

СЕГОДНЯ 11:44 2019-12-15T11:44:54+03:00

В это время их мамы сидели на лавочке и смотрели в телефоны

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Сибирячка в соцсетях написала гневный пост. Женщину возмутил случай во дворе. По ее словам, недавно она наблюдала, как родители увлеченно сидели в телефонах, а в это время их дети одни, без присмотра лазили по машине-мусоровозу.

— Что за родители-то пошли, не пойму. Приведут своих детей на площадку, сами — в телефоны, а что там с детьми, где они бегают, вообще, не волнует. Сегодня наблюдала, как орава детей лет пяти увлеченно исследовали мусоровоз. Чуть ли не внутрь залазили. Хорошо там водитель и работники нормальные оказались. Даже экскурс провели краткий по мусоровозу. А мамашкам, вообще, все равно. Они даже не заметили, похоже. Эх, пора вводить экзамены перед тем, как завести ребенка, ой, как пора, — написала женщина в группе «ЧС54 | Новосибирск».

Мнение подписчиков паблика оказалось не столь однозначным:

— Раньше пришел домой живым и невредимым, и то, слава богу, никто с тобой, вообще, на площадки не ходил. Родители тоже люди.

— Многие дети любят самосвалы и мусоровозы, им интересно, как они работают, повезло ребятне, что работники показали машину.

— Пусть исследуют. Раньше все «исследовали» и намного здоровее были. Сейчас то ступеньки высокие, то снега много, то пандус отсутствует.

ИСТОЧНИК KP.RU