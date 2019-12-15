«Там асфальт провалился»: из-за опасной ямы на Октябрьском мосту чуть не погиб пешеход
В воскресенье ночью, 15 декабря, на Октябрьском мосту автомобилист налетел на яму. Водитель вышел посмотреть, что произошло. Когда новосибирец почти дошел до выбоины, в него чуть было не влетела машина, также налетевшая на яму. Автомобиль резко развернуло и бросило на пешехода. Еще один пострадавший водитель сообщает о том, что после того, как он попал в яму, у его автомобиля оторвало бампер.
Видео последствий опубликовано в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
В Новосибирске из-за опасной ямы на мосту чуть не погиб пешеход.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54
— На Октябрьском мосту при движении в направлении правого берега в правой полосе водителей поджидает огромная яма глубиной более 20 сантиметров. В этой бреши уже пробили колеса несколько автолюбителей. Будьте осторожны! — предупредили водители новосибирцев.
Сейчас около опасной ямы выставлен патруль ДПС. Сотрудники регулируют движение на мосту.
— Сейчас здесь поставили временные знаки «Дорожные работы» и «Опасность». На месте дежурит патруль ДПС, находится автомобиль дорожных служб, вчера еще один автомобиль сильно подбросило и развернуло, — написали водители.
— Там асфальт провалился, — сообщает еще один очевидец.
В Новосибирске опасная яма повредили несколько автомобилей.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54
ИСТОЧНИК KP.RU