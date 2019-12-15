«Сам виноват»: новосибирец на легковушке влетел в разворачивающийся троллейбус

СЕГОДНЯ 07:16 2019-12-15T07:16:28+03:00

Пассажиров в это время в общественном транспорте не было

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В воскресенье утром, 15 декабря, в Новосибирске на остановке «Сад имени Дзержинского» произошло ДТП. В троллейбус №10 врезалась Lada Priora. На проспекте Дзержинского общественный транспорт пытался развернуться, в это время в его бок влетел автомобиль. По словам очевидцев скорость у отечественной машины была высокая. Судя по видео, троллейбус пытался развернуться со средней полосы, а на крайней левой в это время ехал автомобиль. Видео последствий ДТП опубликовано в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». О пострадавших не сообщают.

— Троллейбус высадил пассажиров и разворачивался на конечной, — сообщает подписчик паблика. — Передняя часть легковушки оказалась зажатой под троллейбусом.

В комментариях между новосибирцами разгорелся спор: кто все же виноват в этом ДТП.

— Троллейбусы постоянно нарушают правила. Сам сколько раз резко тормозил в последний момент из-за того что они им все равно на остальных водителей. По ПДД они должны убедиться в безопасности своего маневра, а только потом к развороту приступать.

— Троллейбус может развернуться там, где проложена контактная сеть, а не там, где захочет. Другое дело убедиться в безопасности маневра.

— Водитель отечественного авто сам виноват: на дорогу смотреть надо, а не по сторонам!

В Новосибирске легковушка протаранила троллейбус .Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU