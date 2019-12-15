2019-12-15T07:16:28+03:00
Происшествия

«Сам виноват»: новосибирец на легковушке влетел в разворачивающийся троллейбус

Пассажиров в это время в общественном транспорте не было
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Легковушка протаранила троллейбус. Фото: стоп-кадрЛегковушка протаранила троллейбус. Фото: стоп-кадр
Изменить размер текста:

В воскресенье утром, 15 декабря, в Новосибирске на остановке «Сад имени Дзержинского» произошло ДТП. В троллейбус №10 врезалась Lada Priora. На проспекте Дзержинского общественный транспорт пытался развернуться, в это время в его бок влетел автомобиль. По словам очевидцев скорость у отечественной машины была высокая. Судя по видео, троллейбус пытался развернуться со средней полосы, а на крайней левой в это время ехал автомобиль. Видео последствий ДТП опубликовано в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». О пострадавших не сообщают.

— Троллейбус высадил пассажиров и разворачивался на конечной, — сообщает подписчик паблика. — Передняя часть легковушки оказалась зажатой под троллейбусом.

В комментариях между новосибирцами разгорелся спор: кто все же виноват в этом ДТП.

— Троллейбусы постоянно нарушают правила. Сам сколько раз резко тормозил в последний момент из-за того что они им все равно на остальных водителей. По ПДД они должны убедиться в безопасности своего маневра, а только потом к развороту приступать.

— Троллейбус может развернуться там, где проложена контактная сеть, а не там, где захочет. Другое дело убедиться в безопасности маневра.

— Водитель отечественного авто сам виноват: на дорогу смотреть надо, а не по сторонам!

В Новосибирске легковушка протаранила троллейбус .Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Сам виноват»: новосибирец на легковушке влетел в разворачивающийся троллейбус
«Какой он молодец!»: соцсети рассмешил медведь, убирающий снег на площади Ленина
«Пса оттаскивали с дороги волоком»: собака всю ночь ждала хозяина, погибшего в ДТП
«Парня сбили насмерть, тело подбросили на кладбище»: мы выяснили, что в Чике произошло на самом деле
Новогодний урожай: в сибирском ботсаду собрали 10 килограммов редких мандаринов и лимонов
Подарки на Новый год 2020: астролог рассказала, какие презенты понравятся Крысе
В Новосибирске 150 домов из-за аварии остались без холодной воды
«Мы с ним не общаемся»: в школе отреагировали на скандал с директором, рассылавшим голые фото детей
«Сходила в гости»: новосибирец ударил ножом свою знакомую
Отомстила за измену: сибирячка исписала матами авто неверного парня
В Новосибирск идет похолодание: синоптики рассказали, какой будет погода
В Новосибирске загорелась пятиэтажка: эвакуировали 60 человек
В Новосибирске продают спортивный центр за 260 миллионов
«Еле добежала до дома»: в Первомайском районе педофил преследовал девочку
«Ребенок плачет, а мне встать негде!»: сибиряки жалуются на отсутствие парковки у травмпункта
В Новосибирске мошенники выманивают у людей деньги под видом коммунальщиков
Новосибирцы стоят в очередях к приставам перед Новым годом
Воткнул нож в сердце: сибиряк убил своего собутыльника и сдался полиции
«Протрезвел и забрал явку с повинной» – пьяный экс-капитан полиции получил срок за смертельное ДТП
Новосибирец угрожал взорвать коллекторов после звонков его больной восьмилетней дочке
«Вскрывали сваркой»: ограбление банкомата под Новосибирском попало на видео
Дорожные ограждения в Новосибирске обойдутся в 2,5 миллиона рублей
«Надо ехать под нейтральным флагом»: сибиряки обсуждают запрет WADA на участие российских спортсменов в Олимпиаде
ГПНТБ пытается отсудить землю для строительства второго корпуса библиотеки
«Собака жива, но ей очень плохо»: пятилетний Ваня просит помочь спасти его любимца
«Перепутали зиму с весной»: в Новосибирске проснулись бабочки