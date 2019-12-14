2019-12-14T12:41:01+03:00
Общество

Подарки на Новый год 2020: астролог рассказала, какие презенты понравятся Крысе

Не знаете, какие подарки на Новый год 2020 преподнести близким? Тогда наш материал для вас!
Никита МАНЬКО
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Хозяйка года — Крыса — ценит иерархию и умеет ранжировать людей.Хозяйка года — Крыса — ценит иерархию и умеет ранжировать людей.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Вопрос, какие подарки на Новый год 2020 преподнести близким, - пожалуй, один из самых важных перед праздниками. Вот что советует астролог Едена Альмах:

— Лучший день для покупки подарков — это воскресенье, которое проходит под знаком Сатурна. Любые подарки, связанные с работой будут не только символичны, но и пойдут на пользу. Это ежедневники в натуральной коже, ручки «Паркер», визиточницы и органайзеры — хозяйка года — Крыса — ценит иерархию и умеет ранжировать людей, - рекомендует Елена. — Другой вариант — вещи ручной работы, особенно подарки, сделанные своими руками. Предпочтительное сочетание цветов — черный и коричневый, а также подойдут коричневый и бежевый.

Объяснила астролог и то, как украсить квартиру к Новому году:

— Украшать елку тоже следует традиционно, и бабушкины игрушки будут смотреться интереснее всех «умных гаджетов». Стол не должен ломиться от явств и удивлять заграничностью, лучше отдать предпочтение «Селедке под шубой», отварному картофелю, — считает Елена. А вот праздновать нужно громко и успешно — не пропускать новогодние корпоративы, а застолье не начинать без песен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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