В Новосибирске 150 домов из-за аварии остались без холодной воды

СЕГОДНЯ 12:02 2019-12-14T12:03:00+03:00

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Утром в субботу, 14 декабря, из-за порыва водовода на улице Войкова, 149 в Калининском районе под отключение попало 150 жилых домов. По данным городского муниципального портала, в настоящее время МУП «Горводоканал» проводит на аварийном участке ремонтные работы.

— Набрать питьевую воду можно в водовозе, который как раз стоит на улице Войкова, — сообщили «КП» в диспетчерской Горводоканала. — Ремонт поврежденного участка должны закончить в срок.

Коммунальщики обещают, что починят водовод уже к 20.00 А пока без холодной воды обходятся жители четырех улиц частного сектора Калининского района. Если воды не будет в указанное время, можно позвонить по телефонам диспетчерской : (383) 210-33-88 и (383) 347-74-74

ИСТОЧНИК KP.RU