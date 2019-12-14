Отомстила за измену: сибирячка исписала матами авто неверного парня
Новосибирцы прислали в паблик «ЧП Новосибирск» фото авто, которое расписала обиженная сибирячка. На фото — припаркованная машина (судя по фото, Toyota в кузове универсал), на которой красуется крупная нецензурная надпись, сделанная аэрозольной краской. Практически в одном предложении — коротко и емко указаны все отрицательные стороны мужчины. Из сообщения ревнивицы ясно: у кого был недавно ее ухажер.
Под фото-постом, конечно же, развернулась дискуссия. Все принялись обсуждать бедолагу. Кто-то посочувствовал.
— Ну и девица, только на это и хватило ума... Машина вовсе не причем, — пишет участница паблика.
— Это не месть, это хроническое слабоумие., — отвечает участник паблика.
По оценкам экспертов, перекрасить часть испорченного кузова этого автомобиля обойдется владельцу в сумму не менее 40 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU