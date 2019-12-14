Отомстила за измену: сибирячка исписала матами авто неверного парня

СЕГОДНЯ 07:59 2019-12-14T07:59:15+03:00

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Новосибирцы прислали в паблик «ЧП Новосибирск» фото авто, которое расписала обиженная сибирячка. На фото — припаркованная машина (судя по фото, Toyota в кузове универсал), на которой красуется крупная нецензурная надпись, сделанная аэрозольной краской. Практически в одном предложении — коротко и емко указаны все отрицательные стороны мужчины. Из сообщения ревнивицы ясно: у кого был недавно ее ухажер.

Под фото-постом, конечно же, развернулась дискуссия. Все принялись обсуждать бедолагу. Кто-то посочувствовал.

— Ну и девица, только на это и хватило ума... Машина вовсе не причем, — пишет участница паблика.

— Это не месть, это хроническое слабоумие., — отвечает участник паблика.

По оценкам экспертов, перекрасить часть испорченного кузова этого автомобиля обойдется владельцу в сумму не менее 40 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU