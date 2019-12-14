В Новосибирск идет похолодание: синоптики рассказали, какой будет погода

СЕГОДНЯ 06:34 2019-12-14T06:34:53+03:00

В выходные и в начале следующей недели в регионе ожидается похолодание. Фото: Татьяна ГАЙДУКОВА

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По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» , сегодня в Новосибирске сохраняются неблагоприятные погодные условия: мокрый снег, метели, возможны заносы на дорогах и ухудшение видимости до 500 метров и меньше.

Эксперты по мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций в Новосибирской области отмечают, что по региону проходит холодный фронт со снегом.

В выходные и в начале следующей недели в регионе ожидается похолодание, местами пройдет слабый снег, ночью воздух может выхолаживаться до минус 17 градусов, местами до 27 ниже ноля.

— Сегодня утром и днем 14 декабря осадков будет меньше, но, температура воздуха снизится до −9..-11°С, — предупреждают метеорологи.

А уже к середине недели температура воздуха может повыситься до минус 2 градусов, но ветер усилится до 13-18 метров в секунду. Синоптики прогнозируют мокрый снег и метели. А гололедица, снежные накаты и заносы на дорогах, а также сужение проезжей части могут способствовать осложнению дорожно-транспортной обстановки.

Напоминаем, что при возникновении чрезвычайных ситуаций в городе необходимо позвонить по телефону 051, 101 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU