В Новосибирск идет похолодание: синоптики рассказали, какой будет погода
По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» , сегодня в Новосибирске сохраняются неблагоприятные погодные условия: мокрый снег, метели, возможны заносы на дорогах и ухудшение видимости до 500 метров и меньше.
Эксперты по мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций в Новосибирской области отмечают, что по региону проходит холодный фронт со снегом.
В выходные и в начале следующей недели в регионе ожидается похолодание, местами пройдет слабый снег, ночью воздух может выхолаживаться до минус 17 градусов, местами до 27 ниже ноля.
— Сегодня утром и днем 14 декабря осадков будет меньше, но, температура воздуха снизится до −9..-11°С, — предупреждают метеорологи.
А уже к середине недели температура воздуха может повыситься до минус 2 градусов, но ветер усилится до 13-18 метров в секунду. Синоптики прогнозируют мокрый снег и метели. А гололедица, снежные накаты и заносы на дорогах, а также сужение проезжей части могут способствовать осложнению дорожно-транспортной обстановки.
Напоминаем, что при возникновении чрезвычайных ситуаций в городе необходимо позвонить по телефону 051, 101 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU