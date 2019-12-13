В Новосибирске загорелась пятиэтажка: эвакуировали 60 человек

СЕГОДНЯ 20:29 2019-12-13T20:29:19+03:00

В жилом доме в Новосибирске произошел пожар. Фото: Кадр из видео

В доме вспыхнули кладовые, находящиеся в подвале

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Вечером 13 декабря в Новосибирске произошел пожар. Горели кладовые в жилом доме в Октябрьском районе города.

— Около 60 человек были эвакуированы из трех подъездов в доме № 33 на улице Гурьевской из-за пожара в подвале — там вспыхнули кладовые, — пишет автор поста в паблике Вконтакте «АСТ-54».

Прибывшие на место произошедшего пожарные ликвидировали возгорание. Стоит отметить, что в этом доме это уже третий пожар за два года.

В комментариях под постом многие люди отметили, что в этом здании действительно часто происходят пожары, и причиной для этого вполне может стать возраст постройки:

— Невезучий дом, раз уже третий пожар.

— Просто это уже старый дом, пора менять проводку.

— Там рядом то подвал, то еще что-то горит, — пишут люди.

Из горящей пятиэтажке в Новосибирске эвакуировали 60 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU