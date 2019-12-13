2019-12-13T19:31:11+03:00
Экономика

В Новосибирске продают спортивный центр за 260 миллионов

В здании располагаются не только зоны для занятия спортом, но и СПА-зоны и сауны
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске продают большой спортивный центр.В Новосибирске продают большой спортивный центр.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Новосибирске продают большой спортивный центр за 260 миллионов. В здании располагаются не только зоны для занятия спортом, но и СПА-зоны и сауны.

Расположен центр на улице Писарева 42 — буквально в 9 минутах от станции метро «Гагаринская», в 10 минутах от станции «Маршала Покрышкина» и «Сибирская», и в 12 минутах от метро «Красный проспект». В самом здании — два этажа, по 2888 квадратных метров и 888 квадратных метров. Площадь земельного участка, где располагается центр, составляет 7926 квадратных метров, территория находятся в собственности.

В самом здании есть: площадки для игры в футбол, раздевалки, бассейн, сауна, хамам, СПА-зона, фитнес клуб, тренажерный зал, два зала для групповых упражнений, три кабинета.

— Строительство объекта осуществлялось в соответствии с нормативными требованиями, — передает слова продавца издание «Деловой квартал Новосибирск».

ИСТОЧНИК KP.RU

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