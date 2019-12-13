«Ребенок плачет, а мне встать негде!»: сибиряки жалуются на отсутствие парковки у травмпункта

СЕГОДНЯ 16:55 2019-12-13T16:55:36+03:00

Люди уверяют, что к больнице невозможно подъехать

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Сибиряки жалуются на отсутствие парковок около Детского травмпункта в Центральном районе города. По словам людей, к больнице просто невозможно подъехать.

— Когда же это все закончится? Везла ребенка со школы в травмпункт на Красном проспекте, а там нет парковок. Ребенок плачет, эвакуаторы работают, ну и что в таком случае должна сделать мать плачущего ребенка, которому срочно нужен врач? А когда вышла оттуда, увидела, что машину эвакуировали! — пишет возмущенная сибирячка на своей странице в Facebook. — Сделайте уже платную стоянку у больницы. Чтобы мы, родители, могли оказать своим детям первую помощь и доставить их в к медикам!

На высказывание женщины отреагировала экс-министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева. Она разместила в своем аккаунте на Facebook обращения в мэрию, минтранс Новосибирской области, минздрав Новосибирской области и прокуратуру с просьбой решить эту проблему.

— Просим считать это обращением от жителей города, — пишет Наталья Ярославцева. — Просим ответить лично женщине, озвучившей проблему, а также дать публичный ответ на радио и телевидении о принятых мерах. Чего ждать родителям?

Сложившуюся ситуацию активно обсуждают в соцсетях. В комментариях под постом сибирячки многие люди отметили, что эта проблема действительно очень актуальна для Новосибирска:

— Это действительно проблема для горожан с детьми.

— Надеюсь, с ребенком все в порядке.

— Пора серьезно заняться решением этого вопроса, — пишут люди.

ИСТОЧНИК KP.RU