В Новосибирске мошенники выманивают у людей деньги под видом коммунальщиков

СЕГОДНЯ 15:14 2019-12-13T15:14:57+03:00

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В Новосибирске стало больше мошенников, которые обходят дома и предлагают жителям поставить в их квартирах специальные фильтры для воды, датчики дыма и другие системы, которые якобы необходимы людям для комфортной жизни.

Двое таких мошенников 13 декабря постучались в квартиру одного из жителей микрорайона Нижняя Ельцовка.

По словам мужчины, визитеры представились сотрудниками Горводоканала: для убедительности даже показали удостоверения. И на их куртках был логотип ресурсоснабжающей организации МУП «Горводоканал».

— Я человек недоверчивый, сразу спросил удостоверение. Но как понять, поддельное оно или настоящее? Мужчине на вид около 30 лет, его спутница моложе — лет 20 с небольшим. Говорил в основном мужчина. Объяснил, что 70% воды в Новосибирске не пригодно для питья, поэтому надо уставить индивидуальную систему очистки. Стоит она очень дорого, но вот именно сейчас проходит акция и сделать это можно за 34400 рублей. Сумма немаленькая, но это же цена здоровья, — передает слова сибиряка издание «Навигатор». — Я отказался, тогда мне предложили: подпишите отказ. Я расписался, а когда они ушли, у меня закрались сомнения: не зря ли я поставил свою подпись? Вдруг, ее используют в своих интересах.

Мужчина сразу же позвонил в справочную Горводоканада, назвал фамилию одного из сотрудников, которую успел запомнить по удостоверению. Однако в справочной сообщили, что такой человек у них не работает. И даже больше: сотрудники Горводоканала вообще не ходят по квартирам и не предлагают никаких платных услуг по установке систем очистки воды не предлагают.

Сибиряк сообщил о произошедшем в полицию — там ему пообещали приехать и взять заявление. Но засомневались: остались ли лже-гороводоканальщики в доме? Ведь заметив даже малейшую опасность мошенники, как правило, сразу уходят.

В связи с этим хочется еще раз напомнить людям о том, что необходимо быть внимательнее: мошенники с каждым разом придумывают все более изобретательные способы обмана населения. Поэтому не стоит покупать что-то у людей, пришедших к вам домой, даже если они представляются сотрудниками какой-либо организации. Особенно внимательными стоит быть пожилым людям — именно бабушки и дедушки чаще всего становятся жертвами обманщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU