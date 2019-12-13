2019-12-13T13:28:24+03:00
Происшествия

Воткнул нож в сердце: сибиряк убил своего собутыльника и сдался полиции

Трагедия произошла 11 декабря
Алена КУЛЕШОВА
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Убийство произошло в селе Кармакла Барабинского района. Фото: СУ СК по НСОУбийство произошло в селе Кармакла Барабинского района. Фото: СУ СК по НСО
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Под Новосибирском следователи возбудили уголовное дело после убийства мужчины собутыльником. Произошла трагедия 11 декабря 2019 года.

— Вечером 11 декабря, двое 47 и 48-летних мужчин распивали алкоголь в доме по улице Центральная в селе Кармакла Барабинского района. В какой-то момент, в ходе посиделок, между сибиряками возник конфликт, в ходе которого 47-летний мужчина схватил со стола нож и воткнул его прямо в сердце собеседнику, — сообщает пресс-служба СУ СК по Новосибирской области. — От серьезной раны пострадавший скончался на месте происшествия. А его друг сам рассказал о совершенном преступлении соседям и сдался полиции.

Следователем по уголовному делу были проведены все необходимые первоначальные действия и назначены судебно-медицинские экспертизы.

В настоящее время подозреваемому предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство) и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следователи устанавливают все подлежащие доказыванию обстоятельства, расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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