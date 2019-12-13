«Вскрывали сваркой»: ограбление банкомата под Новосибирском попало на видео

СЕГОДНЯ 12:52 2019-12-13T12:52:18+03:00

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В Новосибирской области полицейские задержали троих подозреваемых в краже денег из банкомата. Злоумышленники скрывались в Новокузнецке.

— Подозреваемые в масках и камуфляжной одежде, отогнув дверь и срезав дужки навесного замка, проникли в помещение почтовой организации, в рабочем поселке Маслянино, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области. — С помощью сварочного аппарата они вскрыли банкомат и похитили больше 200 тысяч рублей. После этого злоумышленники вместе с деньгами скрылись на автомобиле.

Суд назначил подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу. Фото: кадр из видео

Следователем УМВД РФ по Новосибирску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 158 УК РФ (Кража, то есть тайное хищение чужого имущества). Задержать подозреваемых удалось в Кемеровской области.

Кроме того, выяснилось, что мужчины пытались вскрыть еще три банкомата в Новосибирской области, однако эти попытки не увенчались успехом.

В настоящее время, суд назначил подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ограбление банкомата под Новосибирском попало на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU