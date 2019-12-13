2019-12-13T11:16:23+03:00
Общество

«Надо ехать под нейтральным флагом»: сибиряки обсуждают запрет WADA на участие российских спортсменов в Олимпиаде

В эфире радио КП-Новосибирск жители города высказали свою позицию
Ульяна ДЖАНКОВАКОЛОТОВА Наташа
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Новосибирцы обсуждает запрет российским спортсменам ехать на Олимпиаду.Новосибирцы обсуждает запрет российским спортсменам ехать на Олимпиаду.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Официально России на Олимпиаде в Токио не будет. Такое решение озвучило Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в понедельник, 9 декабря. Мораторий продлится четыре года. Правда, российские атлеты все-таки могут принять участие в соревнованиях, но только под нейтральным флагом. И вот тут мнения разделились, как у самих спортсменов, так и простых людей, наблюдающих за состязаниями со зрительской трибуны или по ту сторону экрана. Например, сборная по боксу публично заявила, что не поедут на Олимпиаду без российского флага.

В пятницу, 13 декабря, корреспонденты радио КП-Новосибирск в прямом эфире спросили мнение новосибирцев: стоит ли нам ехать на Олимпиаду без опознавательных знаков или лучше остаться дома.

— Нам нужно занять уже твердую позицию: либо мы все едем под нейтральным флагом, либо сидим дома.

— А я считаю, что ехать надо, потому что те, кто хоть немного занимался спортом, знают, что у каждого спортсмена есть пик, когда он может выложиться по максимуму. У него может быть единственный шанс выиграть Олимпийскую медаль, а, как известно, Олимпийским чемпионом становятся не на четыре года, а на всю жизнь, поэтому я считаю, что нельзя лишать спортсменов этого.

— Спортсмен готовится к Олимпиаде всю жизнь, это может его единственный шанс, неужели все зря, вся жизнь зря. Ехать надо!

— Здесь нет однозначной правды. Правда, в том, что мы «подмочили» наш флаг. Это раз. Второе — претензий к нам всегда больше чем к кому-либо. Насчет того, что ехать или нет. Ну, нам же не запрещают под своими именами выступать. У каждого спортсмена оно есть, а еще есть желание, у спонсоры, пусть государство даст деньги, пусть государство потом поблагодарит, все и так будут знать, кто это выступает. Ну, тут нашим нужно побороться, попытаться доказать, что у нас есть чистые люди, чистые команды.

— Я думаю, что там же есть страны, с которыми у нас хорошие отношения: Белоруссия, Сербия, Куба, мы двойное гражданство оформляем, спортсмены едут. А в массы даем информацию, что Сербия наши братья навек, считайте нас одной семьей, а параллельно создаем свою организацию WADA, она будет дублировать ее. На Олимпиаду надо ехать только под флагом другой страны, а до этого дать в прессу информацию, что мы считаем себя братьями с сербами, кубинцами и белорусами.

— Идея у предыдущего слушателя была забавная, я бы тогда вообще предложил свои тогда Олимпийские игры провести со странами, с которыми у нас хорошие отношения. Я думаю, ехать или не ехать, это вообще решают сами спортсмены. Что касается решения WADA, мы вместо того, чтобы признаться и покаяться, кричим, что все так делают, в итоге заврались еще больше.

А вы как думаете, пишите нам в комментариях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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