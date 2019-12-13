2019-12-13T09:34:02+03:00
Общество

«Перепутали зиму с весной»: в Новосибирске проснулись бабочки

Новосибирцев восхитил снимок красавицы на снегу
Ульяна ДЖАНКОВА
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Сибиряки заметили в декабре бабочек на снегу.Сибиряки заметили в декабре бабочек на снегу.
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В декабре сибиряки наблюдают удивительное явление: бабочек на снегу. Выглядит потрясающе! На белых льдинках лежит красавица, у нее черными бархатные крылышками с яркими вкраплениями — хрупкий момент. Возможно, насекомое перепутало зиму с весной, ведь последние дни в Новосибирске держалась аномально теплая погода: растаял снег и шел дождь, где-то на деревьях набухли почки. Снимок красавицы опубликован в аккаунте новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в Инстаграме.

— На улице Котовского гусеница решила, что уже весна, — подписали фото.

Бабочка на снегу вызвала разную реакцию у людей: от восхищения, до жалости и шуток.

— Надеюсь, бабочку забрали домой, — пишут обеспокоенные сибиряки.

— На Никитина тоже видели бабочку.

Кто-то из подписчиков аккаунта предположил, что, к сожалению, на фото уже мертвая бабочка.

— Она уже погибла, засушена. Усов нет. Жаль бабочку, замерзла.

— Муж комара на днях видел, точно все перепуталось в Сибири!

— А я вот тоже жду лето!

ИСТОЧНИК KP.RU

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