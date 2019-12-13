«Безжалостные люди!»: водитель сбил собаку на глазах у ребенка

СЕГОДНЯ 07:13 2019-12-13T07:25:41+03:00

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Под Новосибирском мама с ребенком стали очевидцами жуткой картины. Все произошло в Тогучине на улице Ломоносова. Сибирячка Мария Кулигина рассказывает, что их с сыном утро начиналось, как обычно: в девятом часу они шли на остановку, чтобы доехать до школы.

— Нас как всегда провожала наша собака. Она начала перебегать дорогу, а водитель машины «семерки» или «шестерки» летел неизвестно с какой скоростью и сбил ее на глазах моего ребенка! Ребенок очень испугался! Теперь не знаем, выживет ли псе от такого удара или нет, — рассказывает расстроенная женщина.- Что за безжалостные люди!

Автомобилист даже не остановился, чтобы помочь животному. Свою грустную историю сибирячка рассказала в соцсетях. Пост она опубликовала в группе «Типичный Тогучин».

— Сочувствую вам! Но собака должна находиться дома, а не бегать без присмотра и поводка на улице, — отметили в комментариях люди.

ИСТОЧНИК KP.RU