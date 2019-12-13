В новосибирском метро по тревоге подняли полицейских с собаками

СЕГОДНЯ 06:22 2019-12-13T06:22:09+03:00

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В пятницу, 13 декабря, в 09.17 очевидец сообщил КП-Новосибирск, что на станции метро «Заельцовская» сотрудники подземки и полицейские оцепили часть платформы: под лавочкой нашли бесхозный пакет.

— Эвакуации пассажиров пока нет, только место с пакетом окружили. Стоит сотрудник метро, у него черный чемодан с антеннами, дежурная и полицейские. Пока думают, что делать, — написала сибирячка.

В пресс-службе новосибирского метро сообщили, что ситуацию урегулировали.

— Действительно был тревожный сигнал. Кто-то оставил пакет с мусором. В таких ситуациях у нас есть четкий алгоритм действий: приехали кинологи, собака обнюхала пакет и дала сигнал, что опасных веществ в нем нет, — рассказал КП-Новосибирск представитель пресс-службы новосибирского метро Владимир Кузьменкин.

Пассажиров на самом деле не эвакуировали, метро работает в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU