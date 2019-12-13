2019-12-13T05:26:30+03:00
Общество

«Перед мамой стыдно»: сибирячка ищет блудного брата через соцсети

Дома парень не появляется уже вторую неделю
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Блудного брата разыскивает сестра, потому что стыдно перед мамой. Фото: "Подслушано в Искитиме"Блудного брата разыскивает сестра, потому что стыдно перед мамой. Фото: "Подслушано в Искитиме"
Изменить размер текста:

В соцсетях появилась необычная ориентировка. Молодого человека из Искитима ищет не полиция и волонтеры, а сестра.

— Кто-нибудь в ближайшее время видел этого человека? Если есть какая-нибудь информация, напишите в личные сообщения, — просит девушка. — Его 11 дней нет дома, сначала выходил на связь, а сейчас ни слуху, ни духу. Мама переживает. Перед ней стыдно.

Как оказалось, 22-летний брат уходит из дома регулярно. Как сообщают прохожие, видевшие парня в разных местах, он попрошайничает мелочь. Родные, по всей видимости, к такой его привычке побродить уже привыкли, но периодически узнают, жив ли человек.

— Я его с начала лета периодически видел, он возле ЦУМа ходил мелочь просил, якобы сам с Маслянино и денег не хватает. Ко мне только раза 4 в разное время подходил. Последний раз осенью. Зовут Анатолий вроде. Последний раз видел 2 дня назад, — пишут сибиряки.

— Отправьте его в реабилитационный центр месяцев на шесть. Там ему мозги на место вобьют.

— Если цените, то поможете, а если нет, то и не стоит его искать в соцсетях.

В ответ девушка написала, что брат уже немаленький, а ей просто маму надо предупредить, что жив — здоров.

— Ну, в общем, я поняла: он жив и, слава богу, хоть родители немного успокоились, — резюмировала сестра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В новосибирском метро по тревоге подняли полицейских с собаками
«Перед мамой стыдно»: сибирячка ищет блудного брата через соцсети
«Как он туда залез?»: соцсети рассмешил застрявший на рельсах таксист, которого пытался спасти трамвай
«Он уснул, что ли?»: соцсети возмутил водитель, спровоцировавший массовое ДТП
«Вы неплохо смотритесь вместе»: с каким парнем в Новосибирске сфотографировалась Бузова?
Пешеходные зоны на Новый год 2020 в Новосибирске: мэр рассказал, где их планируют сделать
Точно поможет? Залить каток перед Оперным театром решили с помощью ковра
В Новосибирске завершились поиски пропавших в Советском районе детей
«Проще сразу на такси»: в новосибирских маршрутках подняли цену на проезд
Двое маленьких детей пропали в Советском районе Новосибирска
«Асфальт пострадал из-за погоды»: Анатолий Локоть прокомментировал ремонт дороги на Октябрьском мосту
В Новосибирске директора школы обвинили в распространении детского порно
«На дорогах каша»: мэр Новосибирска потребовал лучше чистить тротуары в городе
Бузова, ищи мужика: новосибирские фанаты подарили певице набор для молодоженов
Мэр Новосибирска рассказал, что будет с объектами к молодежному чемпионату мира по хоккею
Сел в автобус и уехал: в Новосибирске ищут самостоятельного пса