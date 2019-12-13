«Перед мамой стыдно»: сибирячка ищет блудного брата через соцсети

СЕГОДНЯ 05:13 2019-12-13T05:26:30+03:00

Блудного брата разыскивает сестра, потому что стыдно перед мамой. Фото: "Подслушано в Искитиме"

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В соцсетях появилась необычная ориентировка. Молодого человека из Искитима ищет не полиция и волонтеры, а сестра.

— Кто-нибудь в ближайшее время видел этого человека? Если есть какая-нибудь информация, напишите в личные сообщения, — просит девушка. — Его 11 дней нет дома, сначала выходил на связь, а сейчас ни слуху, ни духу. Мама переживает. Перед ней стыдно.

Как оказалось, 22-летний брат уходит из дома регулярно. Как сообщают прохожие, видевшие парня в разных местах, он попрошайничает мелочь. Родные, по всей видимости, к такой его привычке побродить уже привыкли, но периодически узнают, жив ли человек.

— Я его с начала лета периодически видел, он возле ЦУМа ходил мелочь просил, якобы сам с Маслянино и денег не хватает. Ко мне только раза 4 в разное время подходил. Последний раз осенью. Зовут Анатолий вроде. Последний раз видел 2 дня назад, — пишут сибиряки.

— Отправьте его в реабилитационный центр месяцев на шесть. Там ему мозги на место вобьют.

— Если цените, то поможете, а если нет, то и не стоит его искать в соцсетях.

В ответ девушка написала, что брат уже немаленький, а ей просто маму надо предупредить, что жив — здоров.

— Ну, в общем, я поняла: он жив и, слава богу, хоть родители немного успокоились, — резюмировала сестра.

ИСТОЧНИК KP.RU