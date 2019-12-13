«Как он туда залез?»: соцсети рассмешил застрявший на рельсах таксист, которого пытался спасти трамвай

СЕГОДНЯ 04:48 2019-12-13T04:48:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Забавная история приключилась с новосибирским таксистом. Правда, самому водителю было не так весело, как очевидцам. Водитель такси пытался объехать «пробку» на улице Зыряновская по рельсам, но вдруг застрял. Вскоре позади машины образовался затор из трамваев. Не долго думая, один из водителей трамвая решил помочь таксисту. Они привязали трос к машине и трамвай попытался вытянуть застрявшее авто с рельсов. Но вдруг что-то пошло не так и таксист задним ходом въехал в трамвай. Произошедшее сняли на телефон очевидцы. Видео быстро разлетелось по пабликам:

Трамвай пытался вытянуть авто, но тот в него врезался. Фото: «АСТ-54»

— Водитель трамвая не виноват, что таксист с головой не дружит. Неужели он не видел, что трамвай остановился и не имел возможности двигаться назад. Наверняка, там уже было несколько трамваев за ним.

— А куда он его тащил? До перекрестка?

— Утром иду на работу через день кто-нибудь да сидит на рельсах.

— Как он туда залез? Его туда навигатор завел?

— Зачем они туда лезут? Ну, видно же, что не пролезешь, ну даже мне, девушке, видно! Ну почему эти-то не видят?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/749485" frameborder="0"></iframe> Новосибирский таксист врезался в трамвай, когда тот пытался его вытащить.

ИСТОЧНИК KP.RU