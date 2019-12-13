«Он уснул, что ли?»: соцсети возмутил водитель, спровоцировавший массовое ДТП

СЕГОДНЯ 03:31 2019-12-13T03:31:10+03:00

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В Новосибирске на улице Большевистской столкнулись сразу несколько автомобилей. Аварию сняла камера видеорегистратора. На кадрах видно, что водитель «Хонды» выехал на встречную полосу, где зацепил «Лексус». После чего кроссовер выбросило на внедорожник «Форд», попутно зацепив минивэн «Тойота». Удар был такой силы, что Лексус остался без передней части и колеса. У «Хонды» также сильные повреждения: вдавило левый борт, вырвало колесо. Видео ДТП опубликовано в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». Подписчиков паблика возмутило то, что водитель «Хонды», будто намерено ехал на встречную полосу, тем самым спровоцировал массовую аварию.

— Он уснул или в телефоне сидел? — пишут новосибирцы в Интернете.

— Может ему за рулем плохо стало. Был у меня такой случай. Меня подрезали, и я чуть с моста не улетел. Подхожу к водителю, а ему жена под язык таблетки сует.

— Таких прав надо лишать и надолго!

— Вот поэтому я стараюсь всегда держаться среднего ряда.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/749480" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске произошло массовое ДТП.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU