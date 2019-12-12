2019-12-12T21:00:12+03:00
Общество

Пешеходные зоны на Новый год 2020 в Новосибирске: мэр рассказал, где их планируют сделать

Стало известно, будут ли открыты пешеходные зоны на Новый год 2020 в Новосибирске
Наталья КОЛОТОВА
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В Новосибирске обустраивают ледовый городок.В Новосибирске обустраивают ледовый городок.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В преддверии приближающихся праздников, многих сибиряков интересует, где будут располагаться пешеходные зоны на Новый год 2020 в Новосибирске. О том, будут ли в этом году перекрывать магистрали, и где будут располагаться главные праздничные зоны, рассказал мэр города Новосибирска Анатолий Локоть.

— В настоящее время мы активно занимаемся строительством снежного городка и катка на площадке, примыкающей к территории Оперного театра. Но в этом году мы оставили свободной проезжую часть на улице Ленина — сейчас мы не планируем перекрытие магистралей, — пояснил градоначальник. — Мы изменили концепцию обустройства праздничных зон в городе: в этом году мы посмотрим и сравним, какой из вариантов наиболее предпочтителен для горожан.

Анатолий Локоть также отметил, что ледовый городок в 2020 году будет оформлен в театральной тематике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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