2019-12-12T16:44:58+03:00
Общество

«Асфальт пострадал из-за погоды»: Анатолий Локоть прокомментировал ремонт дороги на Октябрьском мосту

Работы на мосту планируется закончить до конца этой недели
Наталья КОЛОТОВА
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В Новосибирске начались работы по реконструкции дороги на Октябрьском мосту.В Новосибирске начались работы по реконструкции дороги на Октябрьском мосту.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Не так давно в Новосибирске начались работы по реконструкции дороги на Октябрьском мосту. О том, что уже было сделано, и когда работы планируют закончить, рассказал мэр города Новосибирска Анатолий Локоть.

— Вопросов к конструкции моста нет, а вот дорожное покрытие пострадало во время недавних перепадов температуры. И, стоит отметить, это произошло не только на мосту, но и на других участках, однако именно дорожному полотну на мосту стоит уделить наибольшее внимание, поскольку он давно уже не подвергался капитальному ремонту. Дорожное полотно пришло в негодность, поэтому, несмотря на температурный режим, пришлось приступить к ремонтным работам, — пояснил Анатолий Локоть. — Сейчас будут положены заплатки, чтобы обеспечить безопасное движение на зимний период. Но они, разумеется, временные. Работы, которые ведутся на мосту сейчас, планируется завершить в течение этой недели.

В весенний и летний период, по словам градоначальника, мост начнут ремонтировать капитально.

ИСТОЧНИК KP.RU

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