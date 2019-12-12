«На дорогах каша»: мэр Новосибирска потребовал лучше чистить тротуары в городе

СЕГОДНЯ 14:42 2019-12-12T14:42:30+03:00

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Новосибирцы утверждают, что по некоторым улицам в городе просто невозможно ходить: одни тротуары завалены снегом, а другие вычищены до самого льда. Тем не менее, мэр города Новосибирска Анатолий Локоть уверяет, что власти уже активно занимаются этим вопросом.

— Стоит отметить, что в этом году практически нет замечаний к проезжей части, несмотря на то, что обстановка была непростая. А вот с тротуарами не все так гладко: есть примеры, где очищено до асфальта, а есть — где совершенно невозможно ходить, особенно во время оттепели, когда там все превращается в кашу, — пояснил Анатолий Локоть. — Все эти замечания были мною озвучены, была поставлена задача их ликвидировать.

По словам градоначальника, в субботу 13 декабря назначен ВКС, где будут заслушаны доклады все районов по выполнению этого моего поручения.

ИСТОЧНИК KP.RU