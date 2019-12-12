2019-12-12T12:41:35+03:00
Общество

Сел в автобус и уехал: в Новосибирске ищут самостоятельного пса

Четвероногий путешественник уже успел сменить два вида транспорта
Алена КУЛЕШОВА
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Пес по имени Шнурок уехал в город на общественном транспорте. Фото: НатальяПес по имени Шнурок уехал в город на общественном транспорте. Фото: Наталья
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В Новосибирске обеспокоенные хозяева пса Шнурка просят помощи у людей — их любимый питомец, 9 декабря, случайно уехал в город на общественном транспорте. Четвероногого путешественника уже замечали и в автобусах, и в маршрутках.

Пса замечали и в маршрутке, и в автобусе. Фото: Наталья

Пса замечали и в маршрутке, и в автобусе. Фото: Наталья

— Этого песика еще какое-то время назад оставила у нас в поселке его прежняя семья, когда уехали в город. Он жил у нас в Марусино, потом его приютила одна семья и с тех пор он жил у них, но продолжал оставаться любимчиком всего поселка, — рассказала КП-Новосибирск жительница поселка Наталья. — Он, наверное, увязался кого-то провожать на остановку и случайно сел в автобус. И куда-то отправился, да еще и с пересадками: люди в соцсетях пишут, что видели его и в автобусе, и в маршрутке. Теперь мы просто не представляем, где нам его искать!

Пес был любимчиком всего поселка. Фото: Наталья

Пес был любимчиком всего поселка. Фото: Наталья

Если вы заметили Шнурка в городе — помогите ему вернуться домой. Свяжитесь по номеру телефона 8-913-795-64-13 с Татьяной или по номеру 8-913-397-62-29 с Натальей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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