2019-12-12T10:51:43+03:00
Общество

Ничего не видно: новосибирцы вторые сутки не могут вылететь из Китая

Рейс «Урумчи — Новосибирск» задерживают из-за тумана
Ульяна ДЖАНКОВА
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Рейс "Урумчи - Новосибирск" задерживают больше, чем на сутки.Рейс "Урумчи - Новосибирск" задерживают больше, чем на сутки.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Новосибирцы, которые должны были прилететь в «Толмачево» рейсом S7 5740 «УрумчиНовосибирск» компании s7 еще в 06.05 среды, 11 декабря, до сих пор не могут вылететь из Китая. На данный момент задержка рейса составляет 33 часа. Судя по онлайн-табло, новосибирского аэропорта самолет из Урумчи должен быть в Новосибирске в четверг, 12 декабря, в 18.50. Самолет из Китая не может вылететь, потому что в Урумчи плохая погода — город окутал туман.

— В Новосибирск должны были вылететь 49 пассажиров. Все они размещены в гостинице и обеспечены питанием. Также сегодня была задержка рейса «Новосибирск — Урумчи». Пассажиры должны были вылететь из «Толмачево» в 00.40. Но опять же из-за тумана вылет был отложен. Борт отправился Китай в 13. 30. Как только самолет доставит пассажиров до Урумчи, он заберет тех пассажиров, которые ждут своего вылета уже больше суток, — прокомментировали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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