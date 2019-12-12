2019-12-12T07:37:57+03:00
Общество

«От работы ушел недалеко»: стала известна судьба таинственно исчезнувшего бизнесмена

Мужчину нашли рядом с местом, где он пропал
Ульяна ДЖАНКОВА
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Таинственно исчезнувший бизнесмен нашелся.Таинственно исчезнувший бизнесмен нашелся.
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В Новосибирске волонтеры и полиция трое суток разыскивала высокого 54-летнего мужчину в коричневой брезентовой куртке и камуфляжных штанах. Он пропал в понедельник, 9 декабря, в Советском районе, когда возвращался с работы. С тех пор родные и близкие о нем больше ничего не знали. Известно, что таинственно исчезнувший мужчина — предприниматель. Его офис располагается на улице Тихая.

— Сегодня, благополучно завершился поиск Петра Сергеевича Башарина. Мужчина найден, жив! Спасибо всем, кто помогал в поиске пропавшего! — сообщили волонтеры поискового отряда «Маяк».

Как стало известно КП-Новосибирск, мужчину нашли рядом с работой. Пока его искали полиция и волонтеры, он приятно проводил время у друга, выпивал. Почему новосибирец не предупредил родных о том, что пойдет в гости, неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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