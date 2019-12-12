«Такого мы еще не видели»: новосибирские водители встали в пробку на тротуаре и рассмешили соцсети

СЕГОДНЯ 03:02 2019-12-12T03:02:18+03:00

Жители очень удивились, когда у себя под окнами на тротуаре увидели затор. Фото: стоп-кадр

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Забавная история произошла на улице Промышленной в Новосибирске: там машины встали в «пробку» на тротуаре. Для чего нужен был такой маневр, непонятно, быстрее автомобилисты до дома явно не добрались. Новосибирцы, которые живут в домах рядом с тротуаром, очень удивились происходящему. Они сняли необычный затор на видео и опубликовали кадры в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

— А что это творится тут такое? Какое-то новшество: по тротуару ездят машины. Такого мы еще не видели, — написали люди под постом. — Пробка конечно в час пик тут постоянно, но чтоб такое — в первый раз.

Наглость водителей вызвала возмущение у подписчиков паблика.

Новосибирцы говорят, что такое видят впервые. Фото: стоп-кадр

— Это беспредел! Где ДПС? Куда они смотрят ? — написали в комментариях новосибирцы.

— Ну а как добраться до дому? Под утро? А потом развернуться да обратно на работу? Все хотят домой

— А зачем они там поехали? Там же рядом пустая полоса.

— Не надо их обратно на полосу пускать

— Из-за таких «пробка» увеличивается, потому что они потом в нее встраиваются.

— Вбейте трубу посередине, или блок бетонный, нужно собрание жильцов собирать, а не здесь писать

— Ох уж эти торопыги!

В Новосибирске "пробка" из машин образовалась на тротуаре.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU