Волонтеры прочесывают город: В Новосибирске ищут пенсионерку с потерей памяти

СЕГОДНЯ 21:11 2019-12-11T21:11:52+03:00

О ее местонахождении ничего не известно с 11 декабря

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В Новосибирске ищут пропавшую 61-летнюю Лабужскую(Епанчинцеву) Надежду Петровну. Женщина пропала в Октябрьском районе города 11 декабря: с этого момента ее местонахождение остается неизвестным.

— Приметы: рост 165 сантиметров, нормальное телосложение, короткие русые волосы с проседью, серо-зеленые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт». — На момент своего исчезновения пропавшая была одета в черную в белую крапинку куртку, черные штаны, черные полусапожки и серую шапку, расшитую черными бусинками.

Поисковики также отмечают, что у женщины возможна потеря памяти, и она может нуждаться в медицинской помощи.

На данный момент, волонтеры уже объявили сбор на активные поиски пропавшей пенсионерки.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Надежда Петровна или вы просто видели ее на улице, сразу же сообщите об этом по номеру телефона 8-800-700-54-52 поисковый отряд «Лиза Алерт» или сообщите в полицию по единому номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU