2019-12-11T19:34:21+03:00
Спорт

«Это было сильно!»: волейболисты «Локомотива» обыграли французский «Шомон»

Игра состоялась в рамках Кубка Европейской конфедерации
Алена КУЛЕШОВА
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Команды уже встречались два года назад — в Лиге чемпионов. Фото: "АСТ-54"Команды уже встречались два года назад — в Лиге чемпионов. Фото: "АСТ-54"
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Новосибирский волейбольный клуб «Локомотив» стартовал на Кубке Европейской конфедерации с победы. В заключительном матче, прошедшем на домашнем поле сегодня, 11 декабря, сибирская команда на своей площадке в рамках 1\16 финала Кубка ЕКВ играл против французского «Шомона». Команды уже встречались два года назад — в Лиге чемпионов. И оба раза новосибирцы одержали победу.

— Во время сегодняшнего матча «Локомотив» гораздо лучше принимал, подавал (4 эйса против 0 у «Шомона») и ставил блоки (у Александра Ткачева 5 блоков, 4 — у Дмитрия Щербинина), — пишет автор поста в паблике «АСТ-54». — В субботу, 14 декабря, «Локомотив» на выезде сыграет против «Динамо-ЛО».

«Локомотив» стартовал на Кубке Европейской конфедерации с победы. Фото: "АСТ-54"

«Локомотив» стартовал на Кубке Европейской конфедерации с победы. Фото: "АСТ-54"

Болельщики «Локомотива» также не остались в стороне. Они не упустили возможность порадоваться за любимую команду и в социальных сетях:

— Красавцы ребята! Так держать!

— Это было просто роскошно!

— Ребята, вы — сила! — пишут люди в комментариях под постом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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