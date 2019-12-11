2019-12-11T18:00:27+03:00
Общество

«До весны хватит»: сибиряк строит гараж из снега для школьного автобуса

Соорудить для автобуса настоящее иглу решил водитель из деревни Щеглово в Чановском районе
Алена КУЛЕШОВА
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Водитель школьного автобуса решил построить гараж из снега. Фото: «Чаны I Черный и Белый список»Водитель школьного автобуса решил построить гараж из снега. Фото: «Чаны I Черный и Белый список»
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В деревне Щеглово в Чановском районе Новосибирской области водитель школьного автобуса решил построить гараж из снега. По словам местных жителей, транспорт зимой бывает сложно завести после долгого стояния на морозе. Вот и сибиряк и нашел креативное решение этой проблемы, придумав соорудить для автобуса настоящее иглу.

— У нас в деревне водитель школьного автобуса строит гараж из снега, чтоб было легче транспорт заводить. Вот так вот, все люди ходят смотреть, как идет эта стройка, — пишет автор поста в паблике «Чаны I Черный и Белый список». — А все потому что транспорт нам выделили, а гараж для него — нет.

Корреспонденты КП-Новосибирск связались с общественниками в Чановском районе, чтобы разобраться в ситуации.

— Водителя тут понять можно, даже руку ему хочется пожать за такую смекалку и умение найти выход из положения. С автобусом из-за этого ничего не случится, даже наоборот, снежные стены сохранят тепло, и автобус не подведет в морозы, — пояснил КП-Новосибирск общественник Армен Аракелов. — Тут скорее вопрос к властям: почему у нас автобус появился, а гараж — нет? Жители этой деревни обратились к нам — общественникам — и мы, для начала, посоветовали им обратиться с заявлением к депутатам. А там уже будем смотреть, как дальше будет развиваться эта ситуация. Все-таки, в XXI веке иглу для автобуса — это слишком.

По словам местных жителей, транспорт зимой бывает сложно завести после долгого стояния на морозе. Фото:«Чаны I Черный и Белый список»

По словам местных жителей, транспорт зимой бывает сложно завести после долгого стояния на морозе. Фото:«Чаны I Черный и Белый список»

По словам Армена Аракелова, строительством снежного гаража находчивый водитель занимается сам. Пока никто из жителей деревни не изъявил желания присоединится к сибиряку. Но, тем не менее, обсуждают автобусное иглу люди очень активно: гадают, из чего у гаража будут сделаны ворота, будет ли он цветной или нет. А некоторые даже мечтают соединить приятное с полезным и соорудить от крыши гаража снежную горку.

Фотографии с нестандартной стройки активно обсуждают пользователи соцсетей. В комментариях под постом в паблике Вконтакте «Инцидент Новосибирск» многие люди с юмором отметили, что снежный гараж — идея хорошая, но недолговечная:

— Ничего плохого в этой ситуации не вижу.

— Что ж, до весны хватит этого гаража.

— А водитель хорошо придумал, — пишут люди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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