Приставы прикинулись детьми: в Новосибирске появились объявления о розыске отцов

СЕГОДНЯ 14:54 2019-12-11T14:54:45+03:00

Так в городе борются с неплательщиками алиментов

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Фотографии нестандартных новосибирских объявлений опубликовала на своей странице в фейсбуке депутат Законодательного собрания Красноярского края Марина Добровольская. Чиновница отмечает, что это весьма интересный способ борьбы с родителями, которые не платят алименты своим детям.

— А в Новосибирске борются с неплательщиками алиментов вот таким креативным способом, — написала на своей странице Марина Добровольская.

В тех объявлениях, которые сфотографировала депутат, присутствует фотографии мужчин и подпись «Потерялся папа!». Написаны также даты рождения мужчин, а также просьба помочь их разыскать и телефон Управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области.

Пользователи соцсетей такую инициативу сибиряков поддержали. В комментариях под постом люди написали, что это хоть и жесткий способ борьбы с неплательщиками, но, тем не менее, весьма действенный:

— Все правильно делают.

— Это жесткий способ.

— А я считаю, что хорошо придумали. Молодцы! — пишут люди.

ИСТОЧНИК KP.RU