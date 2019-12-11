2019-12-11T14:02:09+03:00
Происшествия

В Новосибирске мужчина упал на рельсы в метро

На место происшествия прибыли сотрудники полиции
Алена КУЛЕШОВА
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На станции метро Октябрьская на рельсы упал мужчина. Фото: "Инцидент Новосибирск"На станции метро Октябрьская на рельсы упал мужчина. Фото: "Инцидент Новосибирск"
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В Новосибирском метро вечером 11 декабря произошло ЧП: на станции метро Октябрьская на рельсы упал мужчина. Как сообщают в соцсетях очевидцы произошедшего, пострадавший жив.

— На станции Октябрьская мужчина упал на рельсы — по предварительным данным, он жив, — пишет автор поста в паблике «Инцидент Новосибирск».

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту КП-Новосибирск прокомментировали произошедшую ситуацию.

— В 16:40 на станции метро Октябрьска мужчина вышел из 1 вагона электропоезда, пошел вперед и упал на рельсы перед кабиной машиниста. Он жив и не получил никаких травм. Вытащить мужчину смогли прибывшие на место происшествия сотрудники полиции, — рассказали в ГУ МВД по НСО. — Позже его доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств случившегося.

По словам правоохранителей, станцию не эвакуировали, движение поездов было приостановлено совсем не долго. В настоящее время станция метро работает в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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